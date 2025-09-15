Відео
Головна Новини дня Росія атакувала рятувальників на Чернігівщині, які гасили вогонь

Росія атакувала рятувальників на Чернігівщині, які гасили вогонь

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 11:12
На Чернігівщині поранено чотирьох рятувальників під час гасіння пожежі
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Чернігівщини

Російські війська завдали повторного удару по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині, де працювали рятувальники. Ворожа атака сталася у Ніжинському районі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України

Читайте також:

Росія атакувала рятувальників, які приїхали на виклик у Ніжин

В ДСНС зазначили, що після пожежі, що виникла внаслідок удару безпілотника, російські війська навмисно поцілили у місце, де вогнеборці ліквідовували займання.

Пожежа в Ніжині
Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС Чернігівщини
Ніжин пожежа
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Чернігівщини
Чернігівська область
Гасіння пожежі в Ніжині. Фото: ДСНС Чернігівщини

Унаслідок обстрілу травмовані четверо рятувальників. Усі вони були госпіталізовані до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, також сьогодні, 15 вересня, російські війська скинули авіабомби на Краматорськ.

Додамо, що російські війська нерідко застосовують тактику повторних атак, коли на об'єкті уже працюють екстренні служби.

 

російські війська пожежа ДСНС Чернігівська область обстріли
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
