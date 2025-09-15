На Чернігівщині поранено чотирьох рятувальників під час гасіння пожежі

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Чернігівщини

Російські війська завдали повторного удару по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині, де працювали рятувальники. Ворожа атака сталася у Ніжинському районі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

В ДСНС зазначили, що після пожежі, що виникла внаслідок удару безпілотника, російські війська навмисно поцілили у місце, де вогнеборці ліквідовували займання.

Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС Чернігівщини

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Чернігівщини

Гасіння пожежі в Ніжині. Фото: ДСНС Чернігівщини

Унаслідок обстрілу травмовані четверо рятувальників. Усі вони були госпіталізовані до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, також сьогодні, 15 вересня, російські війська скинули авіабомби на Краматорськ.

Додамо, що російські війська нерідко застосовують тактику повторних атак, коли на об'єкті уже працюють екстренні служби.