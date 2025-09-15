На Чернігівщині поранено чотирьох рятувальників під час гасіння пожежі

Росія атакувала рятувальників на Чернігівщині, які гасили вогонь
Російські війська завдали повторного удару по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині, де працювали рятувальники. Ворожа атака сталася у Ніжинському районі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Росія атакувала рятувальників, які приїхали на виклик у Ніжин
В ДСНС зазначили, що після пожежі, що виникла внаслідок удару безпілотника, російські війська навмисно поцілили у місце, де вогнеборці ліквідовували займання.
Унаслідок обстрілу травмовані четверо рятувальників. Усі вони були госпіталізовані до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, також сьогодні, 15 вересня, російські війська скинули авіабомби на Краматорськ.
Додамо, що російські війська нерідко застосовують тактику повторних атак, коли на об'єкті уже працюють екстренні служби.
