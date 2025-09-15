У центр Краматорська вдарили три авіабомби ФАБ-250

Росія скинула три авіабомби на Краматорськ — фото наслідків
У ніч на 15 вересня Краматорськ зазнав чергової атаки з боку російських військ. Близько о 23:10 російські війська завдали удару по центральній частині міста, застосувавши три авіаційні бомби ФАБ-250 з модулем планування та корекції (УМПК).
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.
Росія скинула авіабомби на центр міста в Краматорську
За попередніми даними, поранення отримали дев’ятеро людей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
На місці події працюють рятувальні та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Нагадаємо, вчора, 14 вересня, у Сумській області російські війська запустили щонайменше дві ракети по фермерах, які збирали врожай.
Також нещодавно Росія застосувала тактику повторної атаки на Краматорськ, поки працівники ДСНС ліквідовували наслідки обстрілу.
