У центр Краматорська вдарили три авіабомби ФАБ-250

Пошкоджена будівля в Краматорську. Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

У ніч на 15 вересня Краматорськ зазнав чергової атаки з боку російських військ. Близько о 23:10 російські війська завдали удару по центральній частині міста, застосувавши три авіаційні бомби ФАБ-250 з модулем планування та корекції (УМПК).

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

Рятувальники гасять пожежу в будинку. Фото: Олександр Гончаренко

Наслідки авіаудару. Фото: Олександр Гончаренко

За попередніми даними, поранення отримали дев’ятеро людей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Руйнування внаслідок вибуху. Фото: Олександр Гончаренко

Наслідки авіаудару в Краматорську 15 вересня. Фото: Олександр Гончаренко

На місці події працюють рятувальні та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, вчора, 14 вересня, у Сумській області російські війська запустили щонайменше дві ракети по фермерах, які збирали врожай.

Також нещодавно Росія застосувала тактику повторної атаки на Краматорськ, поки працівники ДСНС ліквідовували наслідки обстрілу.