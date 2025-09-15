Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія скинула три авіабомби на Краматорськ — фото наслідків

Росія скинула три авіабомби на Краматорськ — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 10:34
У центр Краматорська вдарили три авіабомби ФАБ-250
Пошкоджена будівля в Краматорську. Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

У ніч на 15 вересня Краматорськ зазнав чергової атаки з боку російських військ. Близько о 23:10 російські війська завдали удару по центральній частині міста, застосувавши три авіаційні бомби ФАБ-250 з модулем планування та корекції (УМПК).

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Росія скинула авіабомби на центр міста в Краматорську

Авіаудар Краматорськ
Рятувальники гасять пожежу в будинку. Фото: Олександр Гончаренко
Краматорськ
Наслідки авіаудару. Фото: Олександр Гончаренко

За попередніми даними, поранення отримали дев’ятеро людей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Краматорськ обстріл
Руйнування внаслідок вибуху. Фото: Олександр Гончаренко
Краматорськ вибух 15 вересня
Наслідки авіаудару в Краматорську 15 вересня. Фото: Олександр Гончаренко

На місці події працюють рятувальні та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, вчора, 14 вересня, у Сумській області російські війська запустили щонайменше дві ракети по фермерах, які збирали врожай. 

Також нещодавно Росія застосувала тактику повторної атаки на Краматорськ, поки працівники ДСНС ліквідовували наслідки обстрілу. 

Донецька область обстріли Краматорськ авіабомба Авіаудар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації