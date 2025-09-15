Відео
Головна Новини дня Росія атакувала фермерів на Сумщині під час збору врожаю

Росія атакувала фермерів на Сумщині під час збору врожаю

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 09:28
Росія вдарила ракетою в Охтирському районі по фермерам
Пошкоджена техніка. Фото: Сумська обласна прокуратура

Російські війська вчинили новий військовий злочин проти цивільних. У Сумській області 14 вересня окупанти вдарили ракетою по сільськогосподарському підприємству у Боромлянській громаді Охтирського району. За попередньою інформацією, по території було випущено щонайменше дві ракети.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумської області.

Читайте також:

Росія атакувала фермерів під час збору врожаю

Зазначається, що внаслідок атаки постраждало 12 людей, які в цей час працювали на збиранні врожаю. Крім того, пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.

null
Пошкоджена вантажівка. Фото: Прокуратура України
null
Пошкоджена агротехніка. Фото: Прокуратура України

За фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Росія також впродовж доби 14 та 15 вересня атакувала Запоріжжя та область різними видами зброї. 

Також нещодавно в Сумах внаслідок російської атаки загинув чоловік

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
