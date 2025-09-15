Росія вдарила ракетою в Охтирському районі по фермерам

Росія атакувала фермерів на Сумщині під час збору врожаю
Російські війська вчинили новий військовий злочин проти цивільних. У Сумській області 14 вересня окупанти вдарили ракетою по сільськогосподарському підприємству у Боромлянській громаді Охтирського району. За попередньою інформацією, по території було випущено щонайменше дві ракети.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумської області.
Росія атакувала фермерів під час збору врожаю
Зазначається, що внаслідок атаки постраждало 12 людей, які в цей час працювали на збиранні врожаю. Крім того, пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.
За фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Росія також впродовж доби 14 та 15 вересня атакувала Запоріжжя та область різними видами зброї.
Також нещодавно в Сумах внаслідок російської атаки загинув чоловік.
