Россия ударила ракетой в Ахтырском районе по фермерам

Поврежденная техника. Фото: Сумская областная прокуратура

Российские войска совершили новое военное преступление против гражданских. В Сумской области 14 сентября оккупанты ударили ракетой по сельскохозяйственному предприятию в Боромлянской общине Ахтырского района. По предварительной информации, по территории было выпущено по меньшей мере две ракеты.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Реклама

Читайте также:

Россия атаковала фермеров во время сбора урожая

Отмечается, что в результате атаки пострадали 12 человек, которые в это время работали на уборке урожая. Кроме того, повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники.

Поврежденный грузовик. Фото: Прокуратура Украины

Поврежденная агротехника. Фото: Прокуратура Украины

По факту военного преступления начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Россия также в течение суток 14 и 15 сентября атаковала Запорожье и область различными видами оружия.

Также недавно в Сумах в результате российской атаки погиб мужчина.