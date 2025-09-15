Россия ударила ракетой в Ахтырском районе по фермерам

Россия атаковала фермеров на Сумщине во время сбора урожая
Российские войска совершили новое военное преступление против гражданских. В Сумской области 14 сентября оккупанты ударили ракетой по сельскохозяйственному предприятию в Боромлянской общине Ахтырского района. По предварительной информации, по территории было выпущено по меньшей мере две ракеты.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Россия атаковала фермеров во время сбора урожая
Отмечается, что в результате атаки пострадали 12 человек, которые в это время работали на уборке урожая. Кроме того, повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники.
По факту военного преступления начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Россия также в течение суток 14 и 15 сентября атаковала Запорожье и область различными видами оружия.
Также недавно в Сумах в результате российской атаки погиб мужчина.
