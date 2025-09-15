Видео
Россия атаковала Запорожье — погиб человек, дома в руинах

Россия атаковала Запорожье — погиб человек, дома в руинах

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 07:48
Запорожье под обстрелами — повреждены дома в пригороде
Руины домов. Фото: Запорожская ОГА

Ночью российские войска нанесли новый удар по Запорожью и его окрестностям. В результате атаки зафиксированы многочисленные разрушения, есть погибший и раненые.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Россия атаковала Запорожскую область 15 сентября

Запоріжжя атака
Руины дома. Фото: Запорожская ОВА

Председатель Запорожской ОВА отметил, что российская ракета попала в территорию садового общества.

Запорізька область бойові дії
Руины дома. Фото: Запорожская ОГА

На одном из участков частично разрушен частный дом, однако, по предварительной информации, люди не пострадали.

Более серьезные последствия зафиксированы в Пологовском районе. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Запорізький район обстріл дач
Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОГА

Россия 607 раз обстреляла Запорожскую область

Всего в течение суток зафиксировано 607 атак на 17 населенных пунктов Запорожской области. Российские войска совершили девять авиационных ударов по Гуляйполю, Железнодорожному, Успеновке, Красному и Белогорью.

На территорию Магдалиновки, Таврического, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки, Преображенки и Успеновки было направлено 398 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV.

Кроме того, зафиксировано девять ударов из реактивных систем залпового огня по Запорожью, Кушугуму, Орехову, Новоданиловке, Малой Токмачке и Красному. Еще 191 артиллерийский обстрел пришелся на Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новоандреевку и Красное.

Напомним, Россия регулярно обстреливает Запорожье и область. Недавно в результате налета российских дронов на город загорелся частный дом.

А вчера, 14 сентября, российские войска ударили FPV-дроном по гражданскому микроавтобусу.

российские войска Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
