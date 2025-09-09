Запорожье атаковали дроны 9 сентября - загорелся жилой дом

После обстрела в Запорожье загорелся дом после обстрела. Фото: Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

В ночь на 9 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье дронами. В результате обстрела загорелся частный дом.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Запорожья в ночь на 9 сентября

В частности, этой ночью враг нанес удар беспилотником по частному домовладению. Причем камеры видеонаблюдения зафиксировали этот удар. На видео, которое показал Федоров, видно, что после атаки начался пожар.

По состоянию на сейчас спасатели до сих пор тушат огонь и предотвращают его распространение.

"На сейчас пожарные продолжают тушение пожара в частных домовладениях и работают над предотвращением его распространения. Спасибо тем, кто в любое время дня и ночи приходит на помощь людям", — написал глава ОВА, добавив следующие фото.

Поврежденный дом в результате атаки РФ по Запорожью. Фото: Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Поврежденный дом в результате атаки РФ по Запорожью. Фото: Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Поврежденный дом в результате атаки РФ по Запорожью. Фото: Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Напомним, что кроме пожара в Запорожье из-за атаки РФ пострадал человек. Ранения получила 66-летняя женщина.

Также мы писали, что вечером 6 сентября, враг тоже атаковал Запорожье. В результате обстрела был поврежден детский сад, жилой дом, предприятие, и пострадали 15 человек.