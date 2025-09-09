Запоріжжя атакували дрони 9 вересня - загорівся житловий будинок

У Запоріжжі після атаки РФ загорівся житловий будинок — фото
В ніч проти 9 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч проти 9 вересня
Зокрема, цієї ночі ворог завдав удар безпілотником по приватному домоволодінню. Причому камери відеоспостереження зафіксували цей удар. На відео, яке показав Федоров, видно, що після атаки почалася пожежа.
Станом на зараз рятувальники досі гасять вогонь і запобігають його поширенню.
"На зараз вогнеборці продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню. Дякую тим, хто в будь-який час дня і ночі приходить на допомогу людям", — написав глава ОВА, додавши наступні фото.
Нагадаємо, що окрім пожежі у Запоріжжі через атаку РФ постраждала людина. Поранення отримала 66-річна жінка.
Також ми писали, що ввечері 6 вересня, ворог теж атакував Запоріжжя. Внаслідок обстрілу було пошкоджено дитячий садок, житловий будинок, підприємство, і постраждали 15 людей.
