Головна Новини дня У Запоріжжі після атаки РФ загорівся житловий будинок — фото

У Запоріжжі після атаки РФ загорівся житловий будинок — фото

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 03:44
Запоріжжя атакували дрони 9 вересня - загорівся житловий будинок
Після обстрілу у Запоріжжі загорівся будинок. Фото: Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова

В ніч проти 9 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч проти 9 вересня

Зокрема, цієї ночі ворог завдав удар безпілотником по приватному домоволодінню. Причому камери відеоспостереження зафіксували цей удар. На відео, яке показав Федоров, видно, що після атаки почалася пожежа.

Станом на зараз рятувальники досі гасять вогонь і запобігають його поширенню.

"На зараз вогнеборці продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню. Дякую тим, хто в будь-який час дня і ночі приходить на допомогу людям", — написав глава ОВА, додавши наступні фото.

Запоріжжя атакували дрони 9 вересня - загорівся житловий будинок - фото 1
Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова
Запоріжжя атакували дрони 9 вересня - загорівся житловий будинок - фото 2
Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова
Запоріжжя атакували дрони 9 вересня - загорівся житловий будинок - фото 3
Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова

Нагадаємо, що окрім пожежі у Запоріжжі через атаку РФ постраждала людина. Поранення отримала 66-річна жінка.

Також ми писали, що ввечері 6 вересня, ворог теж атакував Запоріжжя. Внаслідок обстрілу було пошкоджено дитячий садок, житловий будинок, підприємство, і постраждали 15 людей.

пожежа Запоріжжя обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
