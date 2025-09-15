Відео
На фронті зник зв’язок через збій Starlink
Головна Новини дня Росія атакувала Запоріжжя — загинула людина, будинки в руїнах

Росія атакувала Запоріжжя — загинула людина, будинки в руїнах

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 07:48
Запоріжжя під обстрілами — пошкоджено будинки у передмісті
Руїни будинків. Фото: Запорізька ОВА

Вночі російські війська завдали нового удару по Запоріжжю та його околицях. Внаслідок атаки зафіксовано численні руйнування, є загиблий та поранені. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія атакувала Запорізьку область 15 вересня

Запоріжжя атака
Руїни будинку. Фото: Запорізька ОВА

Голова Запорізької ОВА зазначив, що російська ракета влучила в територію садового товариства.

Запорізька область бойові дії
Руїни будинку. Фото: Запорізька ОВА

На одній із ділянок частково зруйновано приватний будинок, однак, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

Серйозніші наслідки зафіксовані у Пологівському районі. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Запорізький район обстріл дач
Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Росія 607 разів обстріляла Запорізьку область

Загалом протягом доби зафіксовано 607 атак на 17 населених пунктів Запорізької області. Російські війська здійснили дев’ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Успенівці, Червоному та Білогір’ю.

На територію Магдалинівки, Таврійського, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки, Преображенки та Успенівки було скеровано 398 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV.

Крім того, зафіксовано дев’ять ударів із реактивних систем залпового вогню по Запоріжжю, Кушугуму, Оріхову, Новоданилівці, Малій Токмачці та Червоному. Ще 191 артилерійський обстріл припав на Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку та Червоне.

Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює Запоріжжя та область. Нещодавно внаслідок нальоту російських дронів на місто загорівся приватний будинок

А вчора, 14 вересня, російські війська вдарили FPV-дроном по цивільному мікроавтобусу. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
