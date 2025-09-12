Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Сумах после атаки дрона под завалами нашли тело человека

В Сумах после атаки дрона под завалами нашли тело человека

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 08:35
В Сумах во время атаки дронами 12 сентября погиб мужчина
Пожар на атакованном объекте в Сумах. Фото: Сумской городской совет

Утром Сумы подверглись удару ударных беспилотников: атака пришлась на промышленную зону на окраине города. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Реклама
Читайте также:

В Сумах под завалами здания нашли тело мужчины

В результате попаданий дронов вспыхнул пожар, был поврежден транспорт и нежилые здания.

null
Пожар в здании. Фото: Сумской городской совет

Изначально сообщалось, что в эпицентре мог находиться охранник, с которым не было связи. Из-за высокой вероятности повторных атак спасатели не имели возможности сразу начать поисково-спасательные работы и ликвидацию последствий.

null
Руины здания. Фото: Сумская ОВА

Впоследствии председатель Сумской ОВА Игорь Кальчик подтвердил гибель мужчины. По его словам, после первого попадания охранник еще выходил на связь, однако во время повторного удара контакт с ним окончательно исчез. Тело погибшего было найдено под завалами.

Глава области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в Сумской ОГА показали также последствия атаки России на город дронами.

А вчера, 11 сентября, россияне атаковали дроном Свято-Воскресенский кафедральный собор в центре Сум.

смерть беспилотники Сумы Сумская область дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации