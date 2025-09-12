В Сумах во время атаки дронами 12 сентября погиб мужчина

В Сумах после атаки дрона под завалами нашли тело человека
Утром Сумы подверглись удару ударных беспилотников: атака пришлась на промышленную зону на окраине города. В результате атаки погиб человек.
Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.
В Сумах под завалами здания нашли тело мужчины
В результате попаданий дронов вспыхнул пожар, был поврежден транспорт и нежилые здания.
Изначально сообщалось, что в эпицентре мог находиться охранник, с которым не было связи. Из-за высокой вероятности повторных атак спасатели не имели возможности сразу начать поисково-спасательные работы и ликвидацию последствий.
Впоследствии председатель Сумской ОВА Игорь Кальчик подтвердил гибель мужчины. По его словам, после первого попадания охранник еще выходил на связь, однако во время повторного удара контакт с ним окончательно исчез. Тело погибшего было найдено под завалами.
Глава области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, в Сумской ОГА показали также последствия атаки России на город дронами.
А вчера, 11 сентября, россияне атаковали дроном Свято-Воскресенский кафедральный собор в центре Сум.
Читайте Новини.LIVE!