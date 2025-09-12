В Сумах во время атаки дронами 12 сентября погиб мужчина

Пожар на атакованном объекте в Сумах. Фото: Сумской городской совет

Утром Сумы подверглись удару ударных беспилотников: атака пришлась на промышленную зону на окраине города. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

В результате попаданий дронов вспыхнул пожар, был поврежден транспорт и нежилые здания.

Пожар в здании. Фото: Сумской городской совет

Изначально сообщалось, что в эпицентре мог находиться охранник, с которым не было связи. Из-за высокой вероятности повторных атак спасатели не имели возможности сразу начать поисково-спасательные работы и ликвидацию последствий.

Руины здания. Фото: Сумская ОВА

Впоследствии председатель Сумской ОВА Игорь Кальчик подтвердил гибель мужчины. По его словам, после первого попадания охранник еще выходил на связь, однако во время повторного удара контакт с ним окончательно исчез. Тело погибшего было найдено под завалами.

Глава области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в Сумской ОГА показали также последствия атаки России на город дронами.

А вчера, 11 сентября, россияне атаковали дроном Свято-Воскресенский кафедральный собор в центре Сум.