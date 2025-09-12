Відео
У Сумах після атаки дрона під завалами знайшли тіло людини

У Сумах після атаки дрона під завалами знайшли тіло людини

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 08:35
У Сумах під час атаки дронами 12 вересня загинув чоловік
Пожежа на атакованому об'єкті в Сумах. Фото: Сумська міська рада

Вранці Суми зазнали удару ударних безпілотників: атака припала на промислову зону на околиці міста. Внаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Читайте також:

У Сумах під завалами будівлі знайшли тіло чоловіка

Унаслідок влучань дронів спалахнула пожежа, було пошкоджено транспорт і нежитлові будівлі.

null
Пожежа в будівлі. Фото: Сумська міська рада

Спочатку повідомлялося, що в епіцентрі міг перебувати охоронець, з яким не було зв’язку. Через високу ймовірність повторних атак рятувальники не мали можливості одразу розпочати пошуково-рятувальні роботи та ліквідацію наслідків.

null
Руїни будівлі. Фото: Сумська ОВА

Згодом голова Сумської ОВА Ігор Кальчик підтвердив загибель чоловіка. За його словами, після першого влучання охоронець ще виходив на зв’язок, однак під час повторного удару контакт із ним остаточно зник. Тіло загиблого було знайдено під завалами.

Очільник області висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, у Сумській ОВА показали також наслідки атаки Росії на місто дронами

А вчора, 11 вересня, росіяни атакували дроном Свято-Воскресенський кафедральний собор у центрі Сум.

смерть безпілотники Суми Сумська область дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
