Главная Новости дня Россия сбросила три авиабомбы на Краматорск — фото последствий

Россия сбросила три авиабомбы на Краматорск — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 10:34
В центр Краматорска ударили три авиабомбы ФАБ-250
Поврежденное здание в Краматорске. Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

В ночь на 15 сентября Краматорск подвергся очередной атаке со стороны российских войск. Около 23:10 российские войска нанесли удар по центральной части города, применив три авиационные бомбы ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции (УМПК).

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

Читайте также:

Россия сбросила авиабомбы на центр города в Краматорске

Авіаудар Краматорськ
Спасатели тушат пожар в доме. Фото: Александр Гончаренко
Краматорськ
Последствия авиаудара. Фото: Александр Гончаренко

По предварительным данным, ранения получили девять человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Краматорськ обстріл
Разрушения в результате взрыва. Фото: Александр Гончаренко
Краматорськ вибух 15 вересня
Последствия авиаудара в Краматорске 15 сентября. 15 сентября Фото: Александр Гончаренко

На месте происшествия работают спасательные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Напомним, вчера, 14 сентября, в Сумской области российские войска запустили по меньшей мере две ракеты по фермерам, которые собирали урожай.

Также недавно Россия применила тактику повторной атаки на Краматорск, пока работники ГСЧС ликвидировали последствия обстрела.

Донецкая область обстрелы Краматорск авиабомба Авиаудар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
