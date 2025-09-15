В центр Краматорска ударили три авиабомбы ФАБ-250

Россия сбросила три авиабомбы на Краматорск — фото последствий
В ночь на 15 сентября Краматорск подвергся очередной атаке со стороны российских войск. Около 23:10 российские войска нанесли удар по центральной части города, применив три авиационные бомбы ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции (УМПК).
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.
Россия сбросила авиабомбы на центр города в Краматорске
По предварительным данным, ранения получили девять человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают спасательные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
Напомним, вчера, 14 сентября, в Сумской области российские войска запустили по меньшей мере две ракеты по фермерам, которые собирали урожай.
Также недавно Россия применила тактику повторной атаки на Краматорск, пока работники ГСЧС ликвидировали последствия обстрела.
