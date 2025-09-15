В центр Краматорска ударили три авиабомбы ФАБ-250

Поврежденное здание в Краматорске. Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

В ночь на 15 сентября Краматорск подвергся очередной атаке со стороны российских войск. Около 23:10 российские войска нанесли удар по центральной части города, применив три авиационные бомбы ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции (УМПК).

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

Спасатели тушат пожар в доме. Фото: Александр Гончаренко

Последствия авиаудара. Фото: Александр Гончаренко

По предварительным данным, ранения получили девять человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Разрушения в результате взрыва. Фото: Александр Гончаренко

Последствия авиаудара в Краматорске 15 сентября. 15 сентября Фото: Александр Гончаренко

На месте происшествия работают спасательные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Напомним, вчера, 14 сентября, в Сумской области российские войска запустили по меньшей мере две ракеты по фермерам, которые собирали урожай.

Также недавно Россия применила тактику повторной атаки на Краматорск, пока работники ГСЧС ликвидировали последствия обстрела.