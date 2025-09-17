Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні сьогодні відзначають День рятівника — історія свята

В Україні сьогодні відзначають День рятівника — історія свята

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 07:35
17 вересня в Україні відзначають День рятівника
Рятівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС України

В Україні 17 вересня відзначають День рятівника. Це професійне свято людей, які щодня стоять на варті безпеки та допомагають у найскладніших ситуаціях.

Новини.LIVE розповість більше про історію появи цього свята та чому професія рятівника стала особливо важливою у часи війни.

Реклама
Читайте також:

Як з'явилося свято День рятівника в Україні

Дата була закріплена Указом Президента у 2008 році на пропозицію Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та громадськості.

До цього часу в Україні існували інші дні, пов’язані з професіями пожежників та рятувальників. У 1990-х роках було два окремі свята: 29 січня відзначали День працівників пожежної охорони, а в останню суботу жовтня — День рятувальника.

День рятівника
Рятувальник. Фото: ДСНС України

У 2004 році указом президента Леоніда Кучми їх об’єднали в одне — День працівників цивільного захисту, який припав на 17 вересня. Чотири роки потому, у 2008-му, за пропозицією профільного міністерства, президент Віктор Ющенко підписав документ про перейменування свята на сучасну назву — День рятівника.

null
Указ Президента України. Фото: скриншот

Чому День рятівника є важливим святом

У цей день вшановують співробітників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту та інших формувань, а також громадян, які проявили героїзм під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятування життя і здоров’я людей.

Праця цих людей вимагає мужності, витривалості та постійної готовності ризикувати власним життям заради інших.

День рятувальника Україна
Розбір завалів в Києві. Фото архівне: ДСНС Київщини

Рятувальники захищають населення і території від техногенних і природних катастроф, ліквідовують наслідки аварій, катастроф і пожеж, проводять евакуацію, рятують людей та майно, а також займаються профілактичною та роз’яснювальною роботою щодо правил безпеки. Їхня діяльність є життєво необхідною для суспільства, адже саме ці люди забезпечують надійний захист життя та національних багатств.

ДСНС свято 17 вересня
Гасіння пожежі після атаки РФ. Фото: ДСНС Сумщини

Особливо значущою роль рятівників стала під час повномасштабної війни. Вони першими прибувають на місця після масованих обстрілів, розбирають завали, рятують постраждалих і щодня ризикують власним життям заради збереження інших.

Робота рятівників стала надзвичайно небезпечною у воєнний час, адже Росія нерідко застосовує тактику повторного удару по раніше атакованому об'єкту.

Так нещодавно під атако опинилися працівники ДСНС у Київській та Чернігівській області.

Також внаслідок цих атак зареєстровано чимало трагічних випадків, коли рятівники гинули під час виконання своєї роботи. У червні 2025 року в Києві попрощалися із трьома працівниками ДСНС, які загинули під час масованої атаки Росії на столицю. 

українці ДСНС Україна рятувальники свято День рятівника
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації