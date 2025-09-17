17 вересня в Україні відзначають День рятівника

Рятівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС України

В Україні 17 вересня відзначають День рятівника. Це професійне свято людей, які щодня стоять на варті безпеки та допомагають у найскладніших ситуаціях.

Новини.LIVE розповість більше про історію появи цього свята та чому професія рятівника стала особливо важливою у часи війни.

Як з'явилося свято День рятівника в Україні

Дата була закріплена Указом Президента у 2008 році на пропозицію Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та громадськості.

До цього часу в Україні існували інші дні, пов’язані з професіями пожежників та рятувальників. У 1990-х роках було два окремі свята: 29 січня відзначали День працівників пожежної охорони, а в останню суботу жовтня — День рятувальника.

Рятувальник. Фото: ДСНС України

У 2004 році указом президента Леоніда Кучми їх об’єднали в одне — День працівників цивільного захисту, який припав на 17 вересня. Чотири роки потому, у 2008-му, за пропозицією профільного міністерства, президент Віктор Ющенко підписав документ про перейменування свята на сучасну назву — День рятівника.

Указ Президента України. Фото: скриншот

Чому День рятівника є важливим святом

У цей день вшановують співробітників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту та інших формувань, а також громадян, які проявили героїзм під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятування життя і здоров’я людей.

Праця цих людей вимагає мужності, витривалості та постійної готовності ризикувати власним життям заради інших.

Розбір завалів в Києві. Фото архівне: ДСНС Київщини

Рятувальники захищають населення і території від техногенних і природних катастроф, ліквідовують наслідки аварій, катастроф і пожеж, проводять евакуацію, рятують людей та майно, а також займаються профілактичною та роз’яснювальною роботою щодо правил безпеки. Їхня діяльність є життєво необхідною для суспільства, адже саме ці люди забезпечують надійний захист життя та національних багатств.

Гасіння пожежі після атаки РФ. Фото: ДСНС Сумщини

Особливо значущою роль рятівників стала під час повномасштабної війни. Вони першими прибувають на місця після масованих обстрілів, розбирають завали, рятують постраждалих і щодня ризикують власним життям заради збереження інших.

Робота рятівників стала надзвичайно небезпечною у воєнний час, адже Росія нерідко застосовує тактику повторного удару по раніше атакованому об'єкту.

Так нещодавно під атако опинилися працівники ДСНС у Київській та Чернігівській області.

Також внаслідок цих атак зареєстровано чимало трагічних випадків, коли рятівники гинули під час виконання своєї роботи. У червні 2025 року в Києві попрощалися із трьома працівниками ДСНС, які загинули під час масованої атаки Росії на столицю.