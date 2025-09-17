17 вересня в Україні відзначають День рятівника

В Україні сьогодні відзначають День рятівника — історія свята
В Україні 17 вересня відзначають День рятівника. Це професійне свято людей, які щодня стоять на варті безпеки та допомагають у найскладніших ситуаціях.
Новини.LIVE розповість більше про історію появи цього свята та чому професія рятівника стала особливо важливою у часи війни.
Як з'явилося свято День рятівника в Україні
Дата була закріплена Указом Президента у 2008 році на пропозицію Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та громадськості.
До цього часу в Україні існували інші дні, пов’язані з професіями пожежників та рятувальників. У 1990-х роках було два окремі свята: 29 січня відзначали День працівників пожежної охорони, а в останню суботу жовтня — День рятувальника.
У 2004 році указом президента Леоніда Кучми їх об’єднали в одне — День працівників цивільного захисту, який припав на 17 вересня. Чотири роки потому, у 2008-му, за пропозицією профільного міністерства, президент Віктор Ющенко підписав документ про перейменування свята на сучасну назву — День рятівника.
Чому День рятівника є важливим святом
У цей день вшановують співробітників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту та інших формувань, а також громадян, які проявили героїзм під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятування життя і здоров’я людей.
Праця цих людей вимагає мужності, витривалості та постійної готовності ризикувати власним життям заради інших.
Рятувальники захищають населення і території від техногенних і природних катастроф, ліквідовують наслідки аварій, катастроф і пожеж, проводять евакуацію, рятують людей та майно, а також займаються профілактичною та роз’яснювальною роботою щодо правил безпеки. Їхня діяльність є життєво необхідною для суспільства, адже саме ці люди забезпечують надійний захист життя та національних багатств.
Особливо значущою роль рятівників стала під час повномасштабної війни. Вони першими прибувають на місця після масованих обстрілів, розбирають завали, рятують постраждалих і щодня ризикують власним життям заради збереження інших.
Робота рятівників стала надзвичайно небезпечною у воєнний час, адже Росія нерідко застосовує тактику повторного удару по раніше атакованому об'єкту.
Так нещодавно під атако опинилися працівники ДСНС у Київській та Чернігівській області.
Також внаслідок цих атак зареєстровано чимало трагічних випадків, коли рятівники гинули під час виконання своєї роботи. У червні 2025 року в Києві попрощалися із трьома працівниками ДСНС, які загинули під час масованої атаки Росії на столицю.
Читайте Новини.LIVE!