Буданов призвал объединиться для противодействия пропаганде РФ

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Война за будущее Украины продолжается не только на военном, но и на информационном поле. Россия использует пропаганду, ботофермы, дипфейки и манипуляции. Украине важно объединить усилия государства, СМИ, экспертов и IT-сектора для противодействия информационным угрозам.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в пятницу, 18 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Россия использует пропаганду и дипфейки

Кирилл Буданов отметил, что борьба за будущее Украины ведется, в частности, за умы людей, их критическое мышление и стойкость.

"Война за будущее Украины продолжается в разных плоскостях. В частности, за умы, критическое мышление и стойкость украинцев", — отметил глава ОПУ.

По его словам, Россия направляет значительные ресурсы на информационное воздействие, в частности через пропаганду, ботофермы, дипфейки и манипуляции. В то же время Буданов назвал преимуществом Украины внутреннюю устойчивость к ложной информации и прочные горизонтальные связи между людьми.

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"Враг бросает огромные ресурсы на пропаганду, ботофермы, дипфейки и манипуляции. Но наше главное преимущество — это уникальный внутренний иммунитет к лжи и прочные горизонтальные связи", — подчеркнул глава Офиса президента.

Буданов также добавил, что у Украины есть возможности для противостояния на информационном фронте.

Украина должна действовать на опережение

Отдельно Кирилл Буданов обозначил задачи для государства, СМИ, экспертов и IT-сектора. Речь идет об объединении их усилий в единый системный механизм, который должен работать над собственными инструментами защиты и контрмер.

"Ключевая задача — консолидировать усилия государства, СМИ, экспертов и ИТ-сектора, чтобы превратить это в единый системный механизм для создания собственных инструментов защиты и контрмер. Мы должны не ждать угроз, а действовать на опережение посредством четких операций в медиапространстве", — пояснил Буданов.

Буданов назвал главной ценностью общественное доверие

Глава ОПУ также подчеркнул важность общественного доверия и способности украинцев противостоять информационному давлению. По его словам, важно, чтобы государство, армия, эксперты и СМИ действовали совместно и системно:

"Самая важная валюта — это общественное доверие и способность выдерживать натиск, несмотря на любые информационные штормы. Когда государство, вооруженные силы, эксперты и СМИ действуют целостно и системно. Я сказал об этом на Cognitive Influence and Resilience Forum".

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит удары по российским военным базам, пусковым площадкам и другим объектам. По его словам, украинская разведка располагает полной информацией об их расположении. Также Буданов назвал утрату государственности и внутреннюю дестабилизацию главными рисками для Украины.

Новини.LIVE также писали, что переговорный процесс по завершению войны удалось активизировать, а Украина и партнеры ищут новые подходы к старым вопросам. Буданов отметил, что кардинально новых идей пока нет, однако имеющиеся предложения обновляются. В то же время он заявил, что верит в возможность найти решение для прекращения войны, но не назвал конкретных сроков.