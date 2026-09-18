Буданов закликав об'єднатися заради протидії пропаганді РФ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Війна за майбутнє України триває не лише у військовій, а й в інформаційній площині. Росія використовує пропаганду, ботоферми, дипфейки та маніпуляції. Україні важливо об’єднати зусилля держави, медіа, експертів та IT-сектору для протидії інформаційним загрозам.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у п'ятницю, 18 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Росія використовує пропаганду та дипфейки

Кирило Буданов зазначив, що боротьба за майбутнє України відбувається, зокрема, за уми людей, їхнє критичне мислення та стійкість.

"Війна за майбутнє України триває в різних площинах. Зокрема, за уми, критичне мислення та стійкість українців", — зазначив глава ОПУ.

За його словами, Росія спрямовує значні ресурси на інформаційний вплив, зокрема через пропаганду, ботоферми, дипфейки та маніпуляції. Водночас Буданов назвав перевагою України внутрішню стійкість до неправдивої інформації та міцні горизонтальні зв’язки між людьми.

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"Ворог кидає величезні ресурси на пропаганду, ботоферми, дипфейки та маніпуляції. Але наша головна перевага — це унікальний внутрішній імунітет до брехні та міцні горизонтальні зв'язки", — наголосив очільник Офісу президента.

Буданов також додав, що Україна має можливості для протистояння на інформаційному фронті.

Україна має діяти на випередження

Окремо Кирило Буданов окреслив завдання для держави, медіа, експертів та IT-сектору. Йдеться про об’єднання їхніх зусиль у єдиний системний механізм, який має працювати над власними інструментами захисту та контрдій.

"Ключове завдання — консолідувати зусилля держави, медіа, експертів та IT-сектору, щоб перетворити це на єдиний системний механізм для створення власних інструментів захисту й контрдій. Ми маємо не чекати загроз, а діяти на випередження через чіткі операції в медіапросторі", — пояснив Буданов.

Буданов назвав головною цінністю суспільну довіру

Керівник ОПУ також наголосив на значенні суспільної довіри та здатності українців протистояти інформаційному тиску. За його словами, важливо, щоб держава, військо, експерти та медіа діяли спільно й системно:

"Найважливіша валюта — це суспільна довіра та здатність тримати удар попри будь-які інформаційні шторми. Коли держава, військо, експерти та медіа діють цілісно й системно. Сказав про це на Cognitive Influence and Resilience Forum".

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить удари по російських військових базах, пускових майданчиках та інших об’єктах. За його словами, українська розвідка має повну інформацію про їхнє розташування. Також Буданов назвав втрату державності та внутрішню дестабілізацію головними ризиками для України.

Новини.LIVE також писали, що переговорний процес щодо завершення війни вдалося активізувати, а Україна та партнери шукають нові підходи до старих питань. Буданов зазначив, що кардинально нових ідей поки немає, однак наявні пропозиції оновлюються. Водночас він заявив, що вірить у можливість знайти рішення для зупинки війни, але не назвав конкретних термінів.