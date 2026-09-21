Безопасности Украины нет альтернативы: Буданов обратился к украинцам

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Украина сейчас стремится к справедливому миру, однако для его достижения необходимы сила, устойчивость и единство общества. По этому поводу высказался глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, говоря о безопасности и независимости государства.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова.

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Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов высказался о достижении мира

Буданов заявил, что Украина постоянно говорит о необходимости справедливого мира во время международных встреч, на различных площадках и в диалоге с партнерами. При этом одних разговоров для достижения этой цели недостаточно.

Глава ОП подчеркнул, что справедливый мир необходимо завоевывать и обеспечивать конкретными действиями. Среди ключевых составляющих Буданов назвал силу, холодную прагматичность, устойчивость и единство украинцев.

"Реальность такова, что справедливый мир не падает с неба. Он завоевывается и обеспечивается конкретными действиями, силой, холодной прагматичностью, непоколебимой устойчивостью и единством украинцев", — заявил Буданов.

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По словам главы ОП, Украина уже знает настоящую цену мира благодаря опыту полномасштабной войны. Именно поэтому вопросы безопасности и сохранения независимости остаются принципиальными.

Буданов отметил, что ответственность за развязанную войну должна оставаться на тех, кто принес ее на украинскую территорию.

Также Буданов добавил, что работа ради достижения этой цели продолжается ежедневно.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о призыве Буданова усилить противодействие российской пропаганде. Он предложил объединить усилия государства, медиа, экспертов и ИТ-сектора в единый механизм информационной защиты.

Также Новини.LIVE писал о планах Украины продолжать удары по военным объектам на территории РФ. Буданов заявил, что украинская сторона располагает информацией о расположении российских баз и пусковых площадок.