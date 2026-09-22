Буданов и переговоры: политолог оценил позицию главы ОП

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Позиция главы ОП Кирилла Буданова в отношении переговорного процесса и дальнейших шагов Украины на пути к миру является четкой и прагматичной, считает политический консультант Дмитрий Васильев.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

Реклама

Эксперт отметил, что украинская дипломатия в настоящее время придерживается последовательной линии, а Буданов, в частности, отстаивает тесное партнерство с США.

По его словам, этот подход основан на общих ценностях Украины и Соединенных Штатов и стремлении защищать демократический мир.

"Глава Офиса Президента занимает очень правильную позицию […] нужно занимать именно такую позицию, что мы с Америкой. Мы боремся за одни и те же ценности. Америка — это лидер демократического мира. И мы работаем вместе с Америкой для того, чтобы демократический мир побеждал", — убежден политконсультант.

Читайте также:

Васильев также высказал мнение, что Украина и в дальнейшем будет придерживаться этого курса, учитывая историческое значение переговорного процесса и непоколебимость отечественной дипломатии.

Как сообщалось накануне, Кирилл Буданов назвал условия для достижения справедливого мира.

А американский волонтер Грег Терри положительно оценил твердую позицию Буданова в отношении российско-украинской войны. По его словам, он четко подчеркивает, что Украина борется за свою территорию, свободу и будущее, тогда как Россия может положить конец войне, если выведет войска с украинской территории.