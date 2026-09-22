Буданов у США проведе переговори щодо завершення війни

Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 22 вересня перебуває у США, де має провести серію закритих зустрічей із представниками американської сторони. За даними джерел, під час переговорів йтиметься про безпекові питання, підтримку України та подальшу координацію у межах переговорного процесу щодо завершення війни.

Про це повідомляє УНІАН, передає Новини.LIVE.

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Переговори Буданова у США

Як зазначає видання з посиланням на джерела у дипломатичних колах, зустрічі Буданова матимуть закритий формат. Сторони планують обговорити подальші кроки щодо підтримки України, питання безпеки та взаємодію з Вашингтоном у межах переговорного процесу.

Деталі зустрічей, а також імена їхніх учасників наразі не розголошуються.

За даними УНІАН, Буданов за роки роботи вибудував прямі контакти з американською стороною. За словами джерел видання, ці зв’язки дають змогу підтримувати окремий формат комунікації.

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Що Буданов раніше говорив про переговори

12 вересня під час Ялтинської європейської стратегії Буданов заявляв, що можливість для переговорів про мир зберігається. Він пов’язував перспективи нового раунду перемовин із ситуацією на фронті та подальшим тиском на Росію, а також говорив, що наступний раунд може відбутися на початку жовтня за участю США та європейських країн.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у США зараз також перебуває президент Володимир Зеленський разом з українською делегацією. Після прильоту до США президент України Володимир Зеленський провів двопартійну зустріч з американськими сенаторами Джин Шахін і Річардом Блюменталем, а також конгресменами: республіканцем Дейвом Маккорміком і демократом Джоном Кертісом.

Також Новини.LIVE писали про те, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов залишається серед лідерів суспільної довіри. Українці пов’язують його з безпекою — головним запитом країни під час війни.