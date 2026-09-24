Буданов сосредоточил работу ОП на вопросах безопасности, переговорах и обменах, — СМИ

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов уделяет первоочередное внимание безопасности, работе разведки и усиленному контролю за ключевыми процессами.

Об этом пишет издание "Коротко о" (KP.ua), анализируя изменения в работе Офиса президента после назначения Буданова.

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"Он больше сосредоточен на вопросах безопасности, разведки и жесткого контроля за процессами, чем на тотальном политическом посредничестве", — отмечает издание.

По информации СМИ, после прихода Буданова к руководству ОП изменился и подход к взаимодействию с правительством. В частности, глава Офиса президента не вмешивается в повседневную работу Кабмина и не берет на себя решение вопросов, связанных с экономической политикой и финансами.

В то же время вопросы безопасности и переговоры остаются приоритетными в работе Буданова. Особое внимание глава ОП уделяет вопросам обмена.

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"Он полностью взял на себя официальные и неформальные направления переговоров, вопросы безопасности и обмены", — отмечает "Коротко о".

Международная работа Буданова сосредоточена на направлениях, входящих в сферу его компетенции. В то же время вопросы классической дипломатии находятся в ведении МИД и профильных вице-премьеров.

Как сообщалось ранее, Кирилл Буданов заявил о подготовке нового раунда трехсторонних мирных переговоров, который может состояться уже в октябре.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов находится в США, где должен провести серию закрытых встреч с американской стороной. По данным источников УНИАН, в ходе переговоров планируется обсудить вопросы безопасности, поддержки Украины и дальнейшей координации действий по завершению войны.

Также Новини.LIVE писал, что Буданов остается одним из лидеров общественного доверия в Украине. По словам журналистки и политического аналитика Марины Данилюк-Ярмолаевой, украинцы связывают его прежде всего с безопасностью, которая является одним из главных общественных запросов во время войны.