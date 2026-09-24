Буданов зосередив роботу ОП на безпеці, переговорах та обмінах, – ЗМІ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зосереджений передусім на безпеці, роботі розвідки та посиленому контролі за ключовими процесами.

Про це пише видання "Коротко про" (KP.ua), аналізуючи зміни в роботі Офісу президента після призначення Буданова.

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"Він більше сфокусований на питаннях безпеки, розвідки та жорсткого контролю за процесами, ніж на тотальному політичному посередництві", – зазначає видання.

За інформацією ЗМІ, після приходу Буданова до керівництва ОП змінився і підхід до взаємодії з урядом. Зокрема, глава Офісу президента не втручається у щоденну роботу Кабміну та не бере на себе вирішення питань, пов'язаних з економічною політикою і фінансами.

Водночас безпековий і переговорний напрями залишаються пріоритетними у роботі Буданова. Окрему увагу очільник ОП приділяє питанням обмінів.

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"Він повністю замкнув на собі офіційний та неформальний треки переговорів, питання безпеки та обміни", – наголошує "Коротко про".

Міжнародна робота Буданова зосереджена на напрямах, що входять до сфери його компетенції. Натомість питання класичної дипломатії перебувають у віданні МЗС та профільних віцепрем'єрів.

Як повідомлялося раніше, Кирило Буданов заявив про підготовку нового раунду тристоронніх мирних переговорів, який може відбутися вже у жовтні.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов перебуває у США, де має провести серію закритих зустрічей з американською стороною. За даними джерел УНІАН, під час переговорів планують обговорити питання безпеки, підтримки України та подальшу координацію щодо завершення війни.

Також Новини.LIVE писав, що Буданов залишається серед лідерів суспільної довіри в Україні. За словами журналістки та політичної аналітикині Марини Данилюк-Ярмолаєвої, українці пов’язують його передусім із безпекою, яка є одним із головних суспільних запитів під час війни.