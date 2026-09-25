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Буданов: Кремлю доведеться обирати між війною та внутрішньою стабільністю

Ua ru
25 вересня 2026 11:03
Буданов: Кремлю доведеться обирати між війною та внутрішньою стабільністю
Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Кремлю доведеться обирати між продовженням війни та збереженням внутрішньої стабільності Росії. Про це йдеться у матеріалі популярного YouTube-каналу Warthog Defense, який цитує інтерв’ю керівника ОП Кирила Буданова французькому виданню Le Monde.

Як зазначають автори каналу, Буданов переконаний, що російське керівництво зрештою опиниться перед вибором, якого буде складно уникнути: вивести війська з України або продовжувати бойові дії, ризикуючи стабільністю системи, вибудуваної Володимиром Путіним.

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Цей вибір, як підкреслив Буданов, формується під впливом одразу трьох чинників. Йдеться про військовий тиск України, політичні процеси всередині Росії та міжнародний дипломатичний вплив.

Водночас затяжна війна потребує від Москви все більше ресурсів. Росія витрачає значні кошти, техніку та людський потенціал, намагаючись досягти цілей, визначених на початку повномасштабного вторгнення.

За цей час очікуваного Кремлем швидкого падіння України не відбулося. Натомість бойові дії призвели до значних втрат російської армії, економічного навантаження, українських ударів углиб території РФ та тривалого протистояння із Заходом.

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Буданов наголошує, що подальше зростання ціни війни може змінити сам характер вибору для російського керівництва. Адже відмова від виведення військ означатиме не лише продовження бойових дій, а й ризик додаткового тиску на внутрішню стабільність Росії.

Ютуб-канал Warthog Defense висвітлює події російсько-української війни, приділяючи увагу перебігу бойових дій, військовим технологіям та міжнародному контексту.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що керівник Офісу президента Кирило Буданов зосередив роботу на питаннях безпеки, розвідки, переговорах та обмінах. За даними видання "Коротко про", він не втручається у щоденну роботу уряду, тоді як безпековий і переговорний напрями залишаються серед пріоритетів.

Також Новини.LIVE писав, що 22 вересня Буданов перебував у США, де мав провести серію закритих зустрічей з американською стороною. За даними джерел УНІАН, під час переговорів планували обговорити питання безпеки, підтримки України та подальшу координацію у межах переговорного процесу щодо завершення війни. Буданов у США проведе серію переговорів щодо завершення війни

російські війська володимир путін Кремль Кирило Буданов війна в Україні
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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