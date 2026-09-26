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Главная Новости дня Буданов: Мы призываем к немедленному прекращению огня

Буданов: Мы призываем к немедленному прекращению огня

Ua ru
26 сентября 2026 12:58
Кирилл Буданов: Мы призываем к немедленному прекращению огня
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Украина призывает к немедленному прекращению огня, тогда как Россия пока не проявляет готовности согласиться на такой шаг.

Об этом заявил глава ОП Кирилл Буданов в интервью NewsForce.

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По его словам, украинская сторона уже публично сформулировала соответствующее предложение.

"На данный момент существует очень открытое предложение, которое озвучил сам президент Украины: Украина призывает к немедленному прекращению огня", — отметил Буданов.

В то же время позиция Москвы, по его оценке, остается противоположной.

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"Россия сейчас очень открыто заявляет, что не хочет этого, что не готова и находит причины, почему этого не должно произойти сейчас", — сказал он.

Буданов также отметил, что нынешние действия России не свидетельствуют о готовности завершить войну, хотя он убежден, что такой момент в конечном итоге наступит.

"Эта война длится уже слишком долго, и наступит время, когда ей должен прийти конец", — подчеркнул глава ОП.

Отдельно он подчеркнул важность участия Соединенных Штатов в мирном процессе. По словам Буданова, влияние Вашингтона дает Украине шанс продвигаться к завершению войны.

"Учитывая влияние США, у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все, что от нас зависит, чтобы этот мир наступил", — отметил он.

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что справедливый мир для Украины невозможен без гарантий безопасности и сохранения независимости государства.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов призвал международных партнеров усилить украинскую противовоздушную оборону после российских ударов по Киеву. По его словам, российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру столицы, среди погибших был 14-летний подросток.

Также Новини.LIVE писал, что Кирилл Буданов поздравил с днем рождения генерала полиции Александра Фацевича. Он отметил, что их объединяет многолетний путь, начавшийся еще во время учебы в Одесском институте сухопутных войск, и назвал Фацевича своим близким другом.

Москва Кирилл Буданов война в Украине Россия прекращение огня
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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