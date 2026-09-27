Кирилл Буданов: дроны-перехватчики уже сбивают вражеские БПЛА

Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Дроны-перехватчики в Украине уже тестируются в боевых условиях. По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, прототипы сбивают вражеские беспилотники, а их массовое применение может начаться в течение нескольких месяцев.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Дроны-перехватчики тестируются в боевых условиях

По словам Буданова, Украина уже испытывает прототипы дронов-перехватчиков не в лабораториях, а непосредственно в боевых условиях.

"Мы же сейчас тестируем прототипы не как раньше в лабораториях, а в реальных условиях, и они выполняют свою работу", — сказал руководитель Офиса президента.

Он отметил, что прототипы уже сбивают вражеские дроны. В то же время их пока применяют не в том количестве, которое необходимо.

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Когда перехватчики будут применяться массово

Буданов отметил, что сейчас ведется работа над расширением производства и применением таких систем.

"Масштабирование — это уже идет. В последнем указе президент Зеленский четко поставил эту задачу: ускорять и масштабировать", — заявил он.

На уточнение, речь идет ли о нескольких неделях, Буданов ответил, что массовое применение дронов-перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Кирилл Буданов заявил о призыве Украины к немедленному прекращению огня. По его словам, Украина уже публично сформулировала соответствующее предложение, тогда как Россия, по его оценке, не демонстрирует готовности согласиться на такой шаг.

Также Новини.LIVE писал, что Буданов призвал партнеров усилить ПВО Украины после российской атаки на Киев. Он подчеркнул, что Украине необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны и оружие от партнеров.