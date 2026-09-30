ПВО сбила 160 целей: 30 сентября РФ подвергла Киевскую область массированной атаке

Сбивание дронов. Фото: Нацполиция Украины

В ходе массированной атаки, начавшейся вечером 29 сентября, украинские защитники уничтожили и подавили 160 вражеских целей. Россияне запустили ракеты различных типов и 188 беспилотников, сосредоточив основной удар на Киевской области. По состоянию на утро в небе по-прежнему фиксируются вражеские дроны.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Сколько воздушных целей запустила Россия для атаки на Украину

Для нападения оккупанты применили широкий арсенал вооружения, запустив в общей сложности 188 беспилотников. Среди них были ударные аппараты типа Shahed, в частности 86 реактивных, дроны "Гербера", а также имитационные беспилотники "Пародия". Параллельно враг использовал ракетное вооружение: баллистические ракеты "Искандер-М" и ракеты из комплексов С-400, а также противокорабельные ракеты "Циркон" и "Оникс".

Ракеты запускались из Курской, Брянской и Воронежской областей РФ. Беспилотники стартовали как из российских городов, таких как Орёл, Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск, так и с временно оккупированных территорий Украины, в частности из Донецкой области, а также с крымских полигонов Чауда и Гвардейское.

Результаты отражения атаки и последствия

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 утра украинским военным удалось сбить и подавить 160 вражеских целей. Среди уничтоженных объектов — пять ракет (типов "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс"), а также 155 дронов различных модификаций.

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В то же время полностью избежать разрушений не удалось. Было зафиксировано попадание вражеских средств нападения в 18 точках. Воздушная атака все еще продолжается, в воздушном пространстве Украины остается несколько российских БпЛА.

Новини.LIVE сообщали, что для поддержки воздушных атак на Украину Россия использует территорию Беларуси. В ГПСУ подтвердили, что там периодически активируются ретрансляторы, которые усиливают сигнал вражеских дронов, позволяя им долетать вплоть до западных областей. Впрочем, непосредственной угрозы наземного вторжения с севера пока нет, поскольку украинские пограничники не фиксируют скопления живой силы или техники вдоль границы.

В то же время Польша предлагает развернуть на своей территории завод по производству ракет для комплексов ПВО Patriot. В Варшаве подчеркивают, что готовы предоставить более безопасные площадки для такого оборонного предприятия, как только Украина получит лицензионное согласие от Соединенных Штатов.