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Головна Новини дня Росія атакувала дронами та балістикою: ППО збила більшу частину

Росія атакувала дронами та балістикою: ППО збила більшу частину

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30 вересня 2026 09:26
ППО збила 160 цілей: РФ масовано атакувала Київщину 30 вересня
Збиття дронів. Фото: Нацполіція України

Під час масованої атаки, що розпочалася ввечері 29 вересня, українські захисники ліквідували та подавили 160 ворожих цілей. Росіяни випустили ракети різних типів та 188 безпілотників, зосередивши головний удар на Київщині. Станом на ранок в небі ще фіксуються ворожі дрони.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Скільки повітряних цілей запустила Росія для атаки по Україні

Для нападу окупанти застосували широкий арсенал озброєння, випустивши загалом 188 безпілотників. Серед них були ударні апарати типу "Shahed", зокрема 86 реактивних, дрони "Гербера", а також імітаційні безпілотники "Пародія". Паралельно ворог використав ракетне озброєння: балістику "Іскандер-М" і ракети з комплексів С-400, а також протикорабельні "Циркон" та "Онікс".

Ракети вилітали з Курської, Брянської та Воронезької областей РФ. Безпілотники стартували як з російських міст як-от Орла, Міллерового, Курська та Приморсько-Ахтарська, так і з тимчасово окупованих територій України, зокрема з Донеччини, а також із кримських полігонів Чауда та Гвардійське. 

Результати відбиття атаки та наслідки

За попередніми даними, станом на 08:00 ранку українським військовим вдалося збити та подавити 160 ворожих цілей. Серед знешкоджених об'єктів — п'ять ракет (типів "Іскандер-М", С-400, "Циркон" та "Онікс"), а також 155 дронів різних модифікацій.

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Статистика збиття 30 вересня. Фото: ПС ЗСУ

Водночас уникнути руйнувань повністю не вдалося. Було зафіксовано влучання ворожих засобів нападу на 18 локаціях. Повітряна атака все ще триває, у повітряному просторі України залишається декілька російських БпЛА.

Новини.LIVE інформували, що для підтримки повітряних атак по Україні Росія використовує територію Білорусі. В ДПСУ підтвердили, що там періодично активують ретранслятори, які посилюють сигнал ворожих дронів, дозволяючи їм долітати аж до західних областей. Утім, безпосередньої загрози наземного вторгнення з півночі наразі немає, бо українські прикордонники не фіксують скупчення живої сили чи техніки вздовж кордону.

Водночас Польща пропонує розгорнути на своїй території завод із виробництва ракет для комплексів ППО Patriot. У Варшаві наголошують, що готові надати безпечніші майданчики для такого оборонного підприємства, щойно Україна отримає ліцензійну згоду від Сполучених Штатів.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні сили балістична атака
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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