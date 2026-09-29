Білорусь вмикає ретранслятори для російських дронів

Білоруські військові. Ілюстративне фото: Міноборони Білорусі/Facebook

На території Білорусі періодично вмикаються ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських безпілотників. Зокрема, йдеться про дрони, які летять по Україні, у тому числі в західні області. Водночас українські прикордонники наразі не фіксують накопичення військ чи переміщення техніки біля кордону з Білоруссю.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Що відбувається на кордоні з Білоруссю

За словами речника ДПСУ, наразі на кордоні з Білоруссю не спостерігається кардинальних змін. Українські прикордонники не фіксують ані накопичення особового складу, ані переміщення військової техніки.

Водночас про підтримку Росії з боку Білорусі, за словами Андрія Демченка, свідчить ситуація з ударами російських безпілотників по західних областях України. На території Білорусі продовжують працювати або періодично вмикатися ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських дронів.

"Приклад дії Росії щодо ударів по наших західних областях показує те, що на території Білорусі продовжують працювати чи вмикатися періодично ретранслятори, які підживлювали сигнал для російських дронів", — зазначив представник Держприкордонслужби.

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Водночас Демченко додав, російські безпілотники можуть летіти для ударів як по території України, так і по українському прикордонню.

Що кажуть у ДПСУ про позицію Білорусі

Речник ДПСУ Андрій Демченко також згадав заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він не хоче війни та виступає за якнайшвидше встановлення миру.

Водночас представник Держприкордонслужби наголосив на діях Білорусі, які, за його словами, сприяють російським ударам по Україні. Він зазначив, що Білорусь продовжує перебувати у сфері впливу Росії та надавати підтримку, яка дозволяє РФ продовжувати атаки по українській території.

Новини.LIVE раніше вже інформували, що у Білорусі активізувалися ретранслятори, які підсилюють сигнал російських ударних дронів. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, це дозволяє безпілотникам долати більшу відстань углиб України та прямувати до західних областей. Він також пов’язав роботу ретрансляторів з ударами поблизу українсько-польського кордону, зокрема в районі пункту пропуску "Ягодин".

Новини.LIVE також писали, що Дональд Трамп заявив, що не вважає можливу угоду США з Білоруссю щодо калійних добрив такою, що посилить Росію. Він пояснив, що Вашингтон зацікавлений у дешевших добривах для американських фермерів. Водночас США не планують повністю відмовлятися від поставок калію з Канади.