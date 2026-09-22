Трамп про угоду США з Білоруссю щодо калійних добрив та Росію

Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп 22 вересня у Нью-Йорку заявив, що не вважає, що можлива угода Сполучених Штатів із Білоруссю про закупівлю калійних добрив посилить позиції Росії у війні проти України. За його словами, Вашингтон зацікавлений у закупівлі добрив за нижчою ціною.

Передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Трамп відповів на запитання про Білорусь

Під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Трампа запитали, чи не побоюється він, що гроші від потенційної угоди з Білоруссю можуть посилити Росію.

"Ні, зовсім ні", — відповів президент США.

Трамп пояснив, що Білорусь має великі запаси калію, а американські фермери зацікавлені у доступніших цінах. За його словами, США хочуть купувати добрива дешевше, ніж зараз у Канади.

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Водночас Трамп зазначив, що Сполучені Штати не планують повністю відмовлятися від канадських поставок. Він заявив, що Вашингтон і надалі працюватиме з Канадою, однак Білорусь пропонує продавати калій за значно нижчою ціною.

Напередодні Трамп заявив, що США працюють над масштабною угодою щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський 22 вересня зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори відбулися на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Серед тем переговорів очікувалося обговорення питань безпеки, посилення протиповітряної оборони України та можливого енергетичного перемир’я між Україною і Росією.

Також Новини.LIVE писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на завершення війни до зими та розраховує на допомогу президента США Дональда Трампа. Своєю чергою Трамп заявив, що має хороші відносини із Зеленським. За його словами, президенти разом шукають рішення для завершення війни.