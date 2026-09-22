Трамп о соглашении США с Беларусью по калийным удобрениям и о России

Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп 22 сентября в Нью-Йорке заявил, что не считает, что возможное соглашение Соединенных Штатов с Беларусью о закупке калийных удобрений усилит позиции России в войне против Украины. По его словам, Вашингтон заинтересован в закупке удобрений по более низкой цене.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Трамп ответил на вопрос о Беларуси

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским у Трампа спросили, не опасается ли он, что деньги от потенциальной сделки с Беларусью могут усилить Россию.

"Нет, совсем нет", — ответил президент США.

Трамп пояснил, что Беларусь располагает большими запасами калия, а американские фермеры заинтересованы в более доступных ценах. По его словам, США хотят покупать удобрения дешевле, чем сейчас у Канады.

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В то же время Трамп отметил, что Соединенные Штаты не планируют полностью отказываться от канадских поставок. Он заявил, что Вашингтон и впредь будет работать с Канадой, однако Беларусь предлагает продавать калий по значительно более низкой цене.

Накануне Трамп заявил, что США работают над масштабной сделкой по закупке калийных удобрений в Беларуси.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Переговоры состоялись в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Среди тем переговоров ожидалось обсуждение вопросов безопасности, укрепления противовоздушной обороны Украины и возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Также Новини.LIVE писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на завершение войны до зимы и рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа. В свою очередь Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Зеленским. По его словам, президенты вместе ищут решение для завершения войны.