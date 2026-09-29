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Главная Новости дня ГПСУ: в Беларуси включают ретрансляторы для дронов РФ

ГПСУ: в Беларуси включают ретрансляторы для дронов РФ

Ua ru
29 сентября 2026 19:47
Эксклюзив
Беларусь включает ретрансляторы для российских дронов
Белорусские военные. Иллюстративное фото: Минобороны Беларуси/Facebook

На территории Беларуси периодически включаются ретрансляторы, которые усиливают сигнал для российских беспилотников. В частности, речь идет о дронах, летящих над Украиной, в том числе в западные области. В то же время украинские пограничники пока не фиксируют скопления войск или перемещения техники у границы с Беларусью.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Что происходит на границе с Беларусью

По словам представителя ГПСУ, в настоящее время на границе с Беларусью не наблюдается кардинальных изменений. Украинские пограничники не фиксируют ни скопления личного состава, ни перемещения военной техники.

В то же время о поддержке России со стороны Беларуси, по словам Андрея Демченко, свидетельствует ситуация с ударами российских беспилотников по западным областям Украины. На территории Беларуси продолжают работать или периодически включаться ретрансляторы, которые усиливают сигнал для российских дронов.

"Пример действий России в отношении ударов по нашим западным областям показывает, что на территории Беларуси продолжают работать или периодически включаться ретрансляторы, которые усиливают сигнал для российских дронов", — отметил представитель Госпогранслужбы.

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В то же время Демченко добавил, что российские беспилотники могут лететь для нанесения ударов как по территории Украины, так и по украинской границе.

Что говорят в ГПСУ о позиции Беларуси

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко также упомянул заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он не хочет войны и выступает за скорейшее установление мира.

В то же время представитель Госпогранслужбы подчеркнул действия Беларуси, которые, по его словам, способствуют российским ударам по Украине. Он отметил, что Беларусь продолжает находиться в сфере влияния России и оказывать поддержку, которая позволяет РФ продолжать атаки на украинскую территорию.

Новини.LIVE сообщали, что в Беларуси активизировались ретрансляторы, усиливающие сигнал российских ударных дронов. По словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, это позволяет беспилотникам преодолевать большее расстояние вглубь Украины и направляться в западные области. Он также связал работу ретрансляторов с ударами вблизи украинско-польской границы, в частности в районе пункта пропуска "Ягодин".

Новини.LIVE также писали, что Дональд Трамп заявил, что не считает возможное соглашение США с Беларусью по калийным удобрениям таким, которое усилит Россию. Он пояснил, что Вашингтон заинтересован в более дешевых удобрениях для американских фермеров. В то же время США не планируют полностью отказываться от поставок калия из Канады.

Александр Лукашенко обстрелы Беларусь дроны война в Украине Россия ГПСУ Андрей Демченко
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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