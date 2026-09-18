В ГПСУ рассказали о роли Беларуси в атаках российских дронов

Белорусские и российские военные. Фото: российские СМИ

На территории Беларуси с конца прошлой недели отмечается активизация ретрансляторов, которые усиливают сигнал российских ударных дронов. По словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, благодаря этим техническим средствам беспилотники могут преодолевать большее расстояние по территории Украины и направляться в западные области.

Об этом Демченко эксклюзивно сообщил в эфире День.LIVE.

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Как Беларусь помогает российским дронам

По его словам, это начали фиксировать с конца прошлой недели, когда Россия усилила запуски беспилотников в направлении западных областей Украины.

"На территории Беларуси включаются ретрансляторы, которые усиливают сигнал для этих российских средств террора, которые Россия направляет на территорию Украины, направляя их вдоль границы с Беларусью", — рассказал Демченко.

Он пояснил, что благодаря сигналу от ретрансляторов российские дроны могут продолжать продвигаться вглубь Украины.

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"Этот сигнал от ретрансляторов поддерживает их работу и позволяет им проникать глубже на территорию Украины, именно в сторону наших западных областей", — отметил представитель ГПСУ.

В ГПСУ связывают это с ударами у границы

Демченко также связал работу ретрансляторов с ударами, которые в последнее время фиксировались вблизи украинско-польской границы, в частности в районе пункта пропуска "Ягодин".

По его словам, Россия может использовать технические средства, размещенные Беларусью на своей территории, чтобы увеличить дальность применения беспилотников.

"Россия, оказывая давление на Беларусь или используя своё влияние на Беларусь, может использовать технические средства, которые Беларусь размещает на территории своего государства и позволяет России более масштабно наносить удары по нашей территории", — сказал Демченко.

ГПСУ обвинила Беларусь в содействии РФ

Пресс-секретарь ГПСУ отметил, что такие действия, по его мнению, противоречат заявлениям самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о нежелании его страны участвовать в войне.

"Беларусь содействует стране-террористке в нанесении ударов по нашим объектам в различных областях, в том числе и на Западе", — подчеркнул Демченко.

Он добавил, что Беларусь, по его словам, понимает последствия таких атак для гражданского населения Украины.

"Поэтому со стороны режима Лукашенко лицемерно говорить о том, что они там хотят войны, пока они не перестанут поддерживать Россию", — заявил пресс-секретарь.

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