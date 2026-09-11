Россия импортирует топливо для армии после ударов Украины по ее НПЗ

Российские военные бензовозы. Фото: российские СМИ

Масштабные украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вынудили официальную Москву перейти к импорту топлива для обеспечения потребностей армии. Украинская разведка установила 17 танкеров, которые в течение последних месяцев доставляли бензин и дизельное топливо для поддержки агрессора.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Танкер в российском порту. Фото: росСМИ

Россия наращивает импорт топлива

По данным ГУР, из-за значительного сокращения мощностей собственных нефтеперерабатывающих заводов Россия была вынуждена ограничить экспорт топлива и развернуть программы его импорта из дружественных стран.

В ГУР считают, что импорт топлива предназначен прежде всего для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, а не для стабилизации внутреннего рынка.

По оценке украинской разведки, топливо из других стран должно помочь России выполнить государственный оборонный заказ, обеспечить фронтовую логистику и поддерживать оккупационные войска на временно оккупированных территориях Украины.

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По информации разведки, в течение июля, августа и сентября этого года в Россию было доставлено более 562 тысяч тонн бензина и дизельного топлива.

Украинская разведка установила 17 танкеров, а также их капитанов — граждан России, Китая и Индии, которые были задействованы в этих перевозках.

Основные поставки осуществлялись из Индии через Египет, Турцию, Марокко и Южную Корею. Топливо поступало в российские порты Витино, Кандалакша, Мурманск, Высоцк, Санкт-Петербург, Находка и Владивосток.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об атаке беспилотников на Саратов. После взрывов в городе возник пожар в районе нефтеперерабатывающего завода, который мог быть целью дронов.

Также Новини.LIVE писал об остановке работы двух крупных предприятий нефтегазовой отрасли России после украинских ударов. Речь идет о заводе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и комплексе "НОВАТЭК-Усть-Луга".