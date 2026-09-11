Росія імпортує пальне для армії після ударів України по її НПЗ

Російські військові бензовози. Фото: росЗМІ

Українські масштабні удари по російських нафтопереробних заводах змусили офіційну Москву перейти до імпорту пального для забезпечення потреб армії. Українська розвідка встановила 17 танкерів, які протягом останніх місяців доставляли бензин і дизельне пальне для підтримки агресора.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Танкер в російському порту. Фото: росЗМІ

Росія нарощує імпорт пального

За даними ГУР, через значне скорочення потужностей власних нафтопереробних заводів Росія була змушена обмежити експорт пального та розгорнути програми його імпорту з дружніх країн.

У ГУР вважають, що імпорт пального призначений насамперед для забезпечення потреб Збройних сил РФ, а не для стабілізації внутрішнього ринку.

За оцінкою української розвідки, пальне з інших країн має допомогти Росії виконати державне оборонне замовлення, забезпечити фронтову логістику та підтримувати окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях України.

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За інформацією розвідки, протягом липня, серпня та вересня цього року до Росії було доставлено понад 562 тисячі тонн бензину та дизельного пального.

Українська розвідка встановила 17 танкерів, а також їхніх капітанів — громадян Росії, Китаю та Індії, які були задіяні в цих перевезеннях.

Основні поставки здійснювалися з Індії через Єгипет, Туреччину, Марокко та Південну Корею. Паливо надходило до російських портів Вітіно, Кандалакша, Мурманськ, Висоцьк, Санкт-Петербург, Находка та Владивосток.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про атаку безпілотників на Саратов. У місті вибухів виникла пожежа в районі нафтопереробного заводу, який міг бути ціллю дронів.

Також Новини.LIVE писав про зупинку роботи двох великих підприємств нафтогазової галузі Росії після українських ударів. Йдеться про завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" та комплекс "НОВАТЕК-Усть-Луга".