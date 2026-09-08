Дрони атакували Саратовський НПЗ та Енгельс: подробиці

Вибухи в Самарі. Фото: Exilenova+

У ніч проти 8 вересня безпілотники атакували Саратов та Енгельс у Росії, а також тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області. У Саратові місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу, ймовірною ціллю атаки став нафтопереробний завод "Роснафти". У Мелітополі та Енгельсі також лунали вибухи.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про атаку на Саратов

Уночі жителі Саратова повідомляли про вибухи та пожежу. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін близько 03:30 попередив про загрозу безпілотників, а приблизно за годину заявив про пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.

За даними OSINT-аналітиків, ціллю дронів міг бути Саратовський нафтопереробний завод. На оприлюднених кадрах видно пожежу в районі підприємства.

Що відбувалося в Енгельсі

Вибухи також пролунали в Енгельсі Саратовської області. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки та проліт безпілотників.

Читайте також:

У районі міста розташований військовий аеродром "Енгельс-2", де базується російська стратегічна авіація. Під час попередньої атаки 2 серпня Генеральний штаб ЗСУ також підтверджував ураження аеродрому.

Інформація про наслідки нинішньої атаки та можливі пошкодження військового об'єкта наразі уточнюється.

У Мелітополі пролунали вибухи

Тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області також опинився під атакою безпілотників.

Місцеві жителі повідомляли про пожежу та серію повторних вибухів. Інформації про те, який саме об'єкт міг бути ціллю атаки, наразі немає.

Офіційних підтверджень щодо характеру пошкоджень у Мелітополі також не надходило.

Що відомо про наслідки

Російська влада наразі підтвердила пошкодження цивільної інфраструктури в Саратові та наявність постраждалих, однак не повідомляла про можливе ураження нафтопереробного заводу.

Водночас інформація про Саратовський НПЗ ґрунтується на аналізі OSINT-даних та повідомленнях місцевих жителів. Масштаб пошкоджень підприємства, а також наслідки атак в Енгельсі та Мелітополі потребують додаткового підтвердження.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 7 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив успішні удари українських сил по російських нафтопереробних заводах у Татарстані, Пермському краї та Рязанській області. Також українські військові уразили об'єкт у Курській області, який російська армія використовувала для зберігання та запуску ударних безпілотників.

Раніше Новини.LIVE писали, що Сили оборони України уразили 7 вересня залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі Владиславівки в тимчасово окупованому Криму. Крім того, українські військові завдали ударів по пунктах управління російських військ, посту технічної розвідки "Гренадер" та складу боєприпасів окупантів.