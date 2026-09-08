Дроны атаковали Саратовский НПЗ и Энгельс: подробности

Взрывы в Самаре. Фото: Exilenova+

В ночь на 8 сентября беспилотники атаковали Саратов и Энгельс в России, а также временно оккупированный Мелитополь в Запорожской области. В Саратове местные жители сообщали о взрывах и пожаре, вероятной целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". В Мелитополе и Энгельсе также раздавались взрывы.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

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Что известно об атаке на Саратов

Ночью жители Саратова сообщали о взрывах и пожаре. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин около 03:30 предупредил об угрозе беспилотников, а примерно через час заявил о повреждении гражданской инфраструктуры и пострадавших.

По данным OSINT-аналитиков, целью дронов мог быть Саратовский нефтеперерабатывающий завод. На обнародованных кадрах виден пожар в районе предприятия.

Что происходило в Энгельсе

Взрывы также прогремели в Энгельсе Саратовской области. Местные жители сообщали о громких звуках и пролете беспилотников.

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В районе города расположен военный аэродром "Энгельс-2", где базируется российская стратегическая авиация. Во время предыдущей атаки 2 августа Генеральный штаб ВСУ также подтверждал поражение аэродрома.

Информация о последствиях нынешней атаки и возможных повреждениях военного объекта в настоящее время уточняется.

В Мелитополе раздались взрывы

Временно оккупированный Мелитополь Запорожской области также оказался под атакой беспилотников.

Местные жители сообщали о пожаре и серии повторных взрывов. Информации о том, какой именно объект мог стать целью атаки, пока нет.

Официальных подтверждений относительно характера повреждений в Мелитополе также не поступало.

Что известно о последствиях

Российские власти пока подтвердили повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и наличие пострадавших, однако не сообщали о возможном поражении нефтеперерабатывающего завода.

В то же время информация о Саратовском НПЗ основана на анализе OSINT-данных и сообщениях местных жителей. Масштаб повреждений предприятия, а также последствия атак в Энгельсе и Мелитополе требуют дополнительного подтверждения.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что 7 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Владиславовки во временно оккупированном Крыму. Кроме того, украинские военные нанесли удары по пунктам управления российских войск, посту технической разведки "Гренадер" и складу боеприпасов оккупантов.