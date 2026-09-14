Мобилизация в России: Прокопенко заявил о планах призывать до 600 тысяч человек

Военнослужащий ВСУ охраняет дорогу от российских дронов. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Кремль планирует существенно увеличить численность своих войск в Украине из-за неспособности восстановить утраченные позиции. Военное руководство России уже незаметно запустило этот процесс, однако после проведения выборов кампания приобретет открытый характер.

Об этом заявил командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко во время форума "Ялтинская европейская стратегия (YES)", организованного Фондом Виктора Пинчука, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Россия уже начала скрытую мобилизацию

"Противник не смог даже в течение года восстановить утраченные позиции, с которых он был вынужден отступить еще прошлым летом. Поэтому мы сейчас ожидаем мобилизацию. Один из вариантов действий, которые я рассматриваю на нашем направлении, — это мобилизация. По нашей оценке, она может начаться, и она уже началась скрытно, а открыто начнется после выборов", — заявил Прокопенко.

По расчетам украинских военных, временные рамки призыва охватят период с конца сентября до первых зимних месяцев. За этот отрезок времени агрессор способен провести масштабный набор живой силы для отправки на театр боевых действий.

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"К концу сентября, до начала зимы, противник может достаточно быстро мобилизовать до 600 тысяч военнослужащих и оперативно ими управлять. Мы уже можем увидеть их на линии боевого столкновения в ближайшее время, к концу этого года", — пояснил бригадный генерал.

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Главной задачей привлечения таких людских ресурсов остается полный захват двух восточных областей Украины. Эту основную цель враг не способен реализовать в течение длительного времени, поэтому теперь будет пытаться задействовать максимальные резервы.

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"Исходя из всего этого, стратегической целью станет полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Противник не сможет выполнить эту задачу как минимум в течение пяти лет, для него это просто вопрос принципа. Он будет задействовать максимальное количество ресурсов", — подчеркнул командующий.

Основные усилия противник направит против Донецкой городской агломерации, которая в настоящее время удерживает всю линию боевого соприкосновения. Речь идет об оборонительной линии, пролегающей через Доброполье, Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск и Святогорск. Оккупанты будут пытаться использовать осенний период, пока не опала листва, чтобы закрепиться на этих рубежах.

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"Противник будет пытаться до конца осенней кампании, когда опадут листья, зацепиться хотя бы за один из населенных пунктов, за один из городов, чтобы создать плацдарм для дальнейших действий, для проникновения в оперативное пространство, чтобы наращивать усилия именно там. Мы ему этого не позволим, шансов на успех у него нет", — подчеркнул Денис Прокопенко.

Новини.LIVE писали, что Россия готовится усилить удары по Украине и активно наращивает выпуск реактивных дронов, ориентировочно до 1000 единиц в месяц. Кроме того, вражеские войска параллельно совершенствуют собственную ПВО, копируя украинские подходы.

На севере враг рассматривает возможность создания «буферной зоны» в Сумской и Черниговской областях за счет сформированного мобилизационного резерва, а в октябре может перейти к массированному применению тяжелой бронетехники.

По оценке экономиста Алексея Куща, критического кризиса в экономике агрессора пока нет, поэтому финансово-материальных ресурсов для ведения войны в России ещё хватает. В то же время в живой силе враг испытывает истощение. Так, по данным пресс-секретаря УДА Сергея Братчука, стратегический резерв оккупантов сократился до примерно 20 тысяч военных, которых из-за высоких потерь приходится срочно перебрасывать в Донецкую и Запорожскую области, подрывая наступательный потенциал.