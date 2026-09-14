Мобілізація в Росії: Прокопенко заявив про плани на призов до 600 тисяч осіб

Військовослужбовець ЗСУ охороняє дорогу від російських дронів. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Кремль планує суттєво наростити чисельність своїх військ в Україні через неспроможність відновити втрачені позиції. Військове керівництво Росії уже запустило цей процес непублічно, однак після проведення виборів кампанія набуде відкритого характеру.

Про це заявив командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко під час форуму "Ялтинська європейська стратегія (YES)", організованого Фондом Віктора Пінчука, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Росія вже почала приховану мобілізацію

"Противник не зміг навіть протягом року відновити втрачене положення, де він був змушений відійти ще минулого літа. Тому ми зараз очікуємо мобілізацію. Один із варіантів дій, які я розглядаю на нашому напрямку, це мобілізація. По нашій оцінці може початися, і вона почалася скритно, а почнеться відкритою після виборів", — заявив Прокопенко.

За розрахунками українських військових, часові рамки призову охоплять період із кінця вересня до перших зимових місяців. За цей відрізок часу агресор спроможний провести масштабний набір живої сили для відправлення на театр бойових дій.

"На кінець вересня місяця, до початку зими, противник може досить швидко мобілізувати до 600 тисяч військовослужбовців, швидко їх керувати. Ми їх вже можемо побачити на лінії бойового зіткнення найближчим часом, на кінець цього року", — пояснив бригадний генерал.

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Головним завданням стягування таких людських ресурсів залишається повне захоплення двох східних областей України. Цю базову мету ворог не здатен реалізувати впродовж тривалого часу, тож тепер намагатиметься задіяти максимальні резерви.

"Відповідно до цього всього, стратегічною метою буде повна окупація Донецької і Луганської областей. Противник не може виконати задачу мінімум протягом п'яти років, для нього це просто справа принципу. Він буде задіювати максимальну кількість ресурсів", — підкреслив командувач.

Основні зусилля противник направить проти донецької міської агломерації, яка наразі утримує всю лінію бойового зіткнення. Ідеться про оборонну лінію, що пролягає через Добропілля, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ та Святогірськ. Окупанти намагатимуться використати осінній період, поки не опало листя, аби закріпитися на цих рубежах.

"Противник буде намагатися до кінця осінньої кампанії, коли спаде листя, зачепитися бодай за один із населених пунктів, з однієї з міст, для того, щоб створити плацдарм для подальших дій, для просочування вихід на оперативний простір, для того, щоб нарощувати зусилля саме там. Ми цього йому зробити не дамо, шансів на успіх він не має", — наголосив Денис Прокопенко.

Новини.LIVE писали, що Росія готується посилювати удари по Україні та активно нарощує випуск реактивних дронів, орієнтовно до 1000 одиниць на місяць. Крім того, вороже військо паралельно вдосконалює власну ППО, копіюючи українські підходи.

На півночі ворог розглядає створення "буферної зони" на Сумщині та Чернігівщині коштом сформованого мобілізаційного резерву, а в жовтні може перейти до масованого застосування важкої бронетехніки.

За оцінкою економіста Олексія Куща, критичної кризи в економіці агресора наразі немає, тож фінансово-матеріальних ресурсів для ведення війни в Росії ще вистачає. Водночас у живій силі ворог відчуває виснаження. Так за даними речника УДА Сергія Братчука, стратегічний резерв окупантів скоротився до близько 20 тисяч військових, яких через високі втрати доводиться терміново перекидати на Донеччину та Запоріжжя, підриваючи наступальний потенціал.