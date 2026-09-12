Кущ: Росія ще має економічні ресурси для продовження війни

Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що Росія ще має ресурси для продовження війни. За його словами, наразі за основними економічними показниками не видно критичної ситуації.

Про це Олексій Кущ ексклюзивно розповів в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Росія ще має ресурси для війни

"Взагалі прогнозувати кількість ресурсів, які залишаються для ведення війни, можна, коли спалахують певні критичні індикатори. Критичні індикатори — це дефіцит державного бюджету, це рівень державного боргу, це інфляція, це рівень безробіття і, фактично, рівень внутрішніх резервів. От цей набір", — зазначив Кущ.

Крім того, йдеться про динаміку економічного розвитку, в тому числі промислове виробництво.

За словами економіста, поки за цими індикаторами немає "червоного світла". Наразі не видно критичної ситуації, яка б свідчила про вичерпання РФ ресурсів для ведення війни.

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"А якщо ми не бачимо червоного світла, то всі ці прогнози — два-три роки — це, знаєте, як гадання на кавовій гущі", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олексія Куща, Третя світова війна потенційно може охопити масштабний геополітичний простір, який простягається від Південного Кавказу та Близького Сходу до Центральної й Південної Азії.

Також Кущ заявляв, що Україна продовжує щомісяця втрачати частину свого економічного потенціалу, що водночас може послаблювати її позиції на майбутніх переговорах. За його словами, найсприятливіші для України умови для завершення війни склалися ще навесні 2022 року.