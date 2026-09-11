Олексій Кущ заявив про послаблення переговорної позиції України

Економіст Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Україна щомісяця втрачає свій економічний потенціал і послаблює переговорні позиції на тлі щорічної еміграції близько 500 тисяч громадян та ризику падіння ВВП. Найвигідніші умови для завершення війни Україна мала ще навесні 2022 року.

Таку думку висловив економіст Олексій Кущ в ексклюзивному проєкті Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Україна втрачає сильні позиції для переговорів

Державна політика України страждає від відсутності стратегічного планування, оскільки керівництво країни не закладає у поточні рішення перспективи розвитку.

На його переконання, горизонт ухвалення рішень сьогодні обмежений лише поточним політичним циклом, тоді як держава перебуває в епіцентрі потужної демографічної кризи та методично втрачає матеріальні ресурси.

Експерт зазначив, що найкращі можливості для мирного закінчення конфлікту на максимально вигідних умовах уже залишилися позаду.

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"Тому, звісно, що найсильніша позиція у нас була весною 2022 року. Оце була найсильніша позиція. І, звісно, що тоді ми могли досягти найкращих для себе умов завершення війни", — підкреслив Кущ.

Подальше затягування часу, на думку економіста, працює проти інтересів держави саме через виснаження внутрішніх резервів. Він заявив, що щороку межі країни залишають орієнтовно 500 тисяч людей.

"З кожним місяцем ми опиняємося в більш слабкій позиції так, принцип такий. Завтра буде гірше, ніж сьогодні. Чому так відбувається? Відповідь дуже проста. Ми втрачаємо свій ресурс. Ми втрачаємо свій ресурс, і фактично через втрату ресурсу ми слабшаємо", — пояснив він.

Одночасно фіксуються тривожні сигнали в макроекономіці, де вже в поточному періоді існує загроза скорочення обсягів реального валового внутрішнього продукту.

"Можна просто подивитися по всім параметрах економічних, що відбувається в економіці. Цього року в нас може бути невеличке падіння валового продукту, і ця ситуація може поступово погіршуватись. Кожного року мінус 500 тисяч людей виїжджають за кордон. Це така вже стабільна цифра. Тому я думаю, що ми знаходимося в епіцентрі величезної демографічної кризи", — пояснив Кущ.

Аналітик резюмував причину стратегічних прорахунків небажанням мислити наперед.

"Проблема в тому, що наші політичні еліти не думають про майбутнє в стратегічній перспективі. Вони думають лише про сьогодення і про сьогодні. Вони не думають про перспективи максимуму політичного циклу. Тобто, глибина їх тактичного мислення обмежується політичним циклом. Вони не думають про те, що буде тут через 10, 15, 20 років. А це теж треба закладати зараз в ті моделі прийняття рішень, і ті алгоритми прийняття рішень, які формуються", — зауважив Олексій Кущ.

Тим часом, як повідомляли Новини.LIVE переговорний процес зрушив з місця за місяці тиші.

Перші відчутні підсумки дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни можуть з'явитися вже наприкінці вересня. Наразі Київ і Вашингтон активно узгоджують деталі майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, що має відбутися в Нью-Йорку, при цьому в МЗС України не виключають попереднього телефонного контакту між лідерами.

Американський спецпосланець Стівен Віткофф за підсумками візитів до Москви та Києва разом із Джаредом Кушнером заявив про суттєве просування вперед і підготовку тристороннього діалогу між Україною, США та РФ. У Кремлі також публічно підтримали ідею відновлення такого формату, декларуючи нібито відкритість до перемовин.

Водночас ключовим питанням стає міжнародне посередництво. Володимир Зеленський наголосив, що представники Європи обов'язково братимуть участь у всіх переговорних форматах, оскільки європейські партнери вже були залучені до останніх консультацій у Києві та мають прямі канали комунікації з Москвою. На цьому тлі віцепрем'єр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні виступив із закликом розширити коло європейських учасників процесу, офіційно долучивши до переговорів Рим і Варшаву.