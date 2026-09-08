Володимир Зеленський: Європа братиме участь у всіх форматах переговорів

Президент Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські країни братимуть участь у всіх майбутніх форматах переговорів щодо завершення війни. За його словами, Європа вже була присутня на останніх зустрічах у Києві разом з американською делегацією та має власні контакти з російською стороною.

Про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив важливість участі Європи у переговорах

За словами президента, залучення європейських партнерів до переговорного процесу є принциповим для України. Він наголосив, що європейські дипломати та представники інших рівнів мають власні контакти з російською стороною.

Водночас Зеленський зазначив, що Європа зацікавлена в участі у переговорах не лише через ситуацію в Україні, а й через власну безпеку.

"Європа дуже важлива за столом перемовин і ми розуміємо, що Європа для нас дуже принципова", — сказав президент.

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Він додав, що європейська підтримка України — це не лише фінансова допомога та постачання зброї, а й питання безпеки всього континенту.

"Це не тільки гаманець, це не тільки зброя, це реально безпека. І для Європи важливо бути в перемовинному процесі, тому що вони думають про безпеку", — наголосив Зеленський.

Європа братиме участь у майбутніх форматах

Президент зазначив, що Україна розглядає майбутнє не лише в контексті завершення війни, а й післявоєнного відновлення та вступу до Європейського Союзу.

За його словами, від європейських партнерів значною мірою залежатиме подальший процес членства України в ЄС. Крім того, після завершення війни державі знадобляться гарантії безпеки та підтримка у відновленні.

"Нам потрібна буде і гарантія безпеки від Європи, і гарантія безпеки від Сполучених Штатів, і підтримка реконструкції нашої держави від наших європейських і інших партнерів", — заявив глава держави.

Зеленський також нагадав, що представники Європи вже брали участь в останніх переговорах у Києві разом з американською делегацією.

"Тому Європа вже є частиною перемовин, тому Європа була присутня під час наших перемовин, останніх перемовин в Києві разом з американською делегацією. Тому Європа буде і в усіх майбутніх форматах перемовин", — підсумував президент.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку Росії до нової хвилі мобілізації. За його словами, РФ уже підготувала відповідну інфраструктуру та може додатково залучити щонайменше 300 тисяч військових.

Також Новини.LIVE писали, що Росія завдала удару по будівлі телеканалу "Ми — Україна", коли журналісти перебували в ефірі. Унаслідок атаки будівля зазнала руйнувань, а п’ятеро людей постраждали. Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на удар по українських медіа.