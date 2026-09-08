Владимир Зеленский: Европа будет участвовать во всех форматах переговоров

Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны будут участвовать во всех будущих форматах переговоров по прекращению войны. По его словам, Европа уже присутствовала на последних встречах в Киеве вместе с американской делегацией и поддерживает собственные контакты с российской стороной.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский объяснил важность участия Европы в переговорах

По словам президента, привлечение европейских партнеров к переговорному процессу имеет принципиальное значение для Украины. Он подчеркнул, что европейские дипломаты и представители других уровней имеют собственные контакты с российской стороной.

В то же время Зеленский отметил, что Европа заинтересована в участии в переговорах не только из-за ситуации в Украине, но и из соображений собственной безопасности.

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"Европа очень важна за столом переговоров, и мы понимаем, что Европа для нас очень важна", — сказал президент.

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Он добавил, что европейская поддержка Украины — это не только финансовая помощь и поставки оружия, но и вопрос безопасности всего континента.

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"Это не только кошелек, это не только оружие, это действительно безопасность", — подчеркнул Зеленский.

Европа будет участвовать в будущих форматах

Президент отметил, что Украина рассматривает будущее не только в контексте завершения войны, но и послевоенного восстановления и вступления в Европейский Союз.

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По его словам, от европейских партнеров в значительной степени будет зависеть дальнейший процесс членства Украины в ЕС. Кроме того, после завершения войны государству понадобятся гарантии безопасности и поддержка в восстановлении.

"Нам понадобится и гарантия безопасности от Европы, и гарантия безопасности от Соединенных Штатов, и поддержка в реконструкции нашего государства со стороны наших европейских и других партнеров", — заявил глава государства.

Зеленский также напомнил, что представители Европы уже принимали участие в последних переговорах в Киеве вместе с американской делегацией.

"Поэтому Европа уже является частью переговоров, поэтому Европа присутствовала во время наших переговоров, последних переговоров в Киеве вместе с американской делегацией. Поэтому Европа будет и во всех будущих форматах переговоров", — подытожил президент.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке России к новой волне мобилизации. По его словам, РФ уже подготовила соответствующую инфраструктуру и может дополнительно привлечь не менее 300 тысяч военных.

Также Новини.LIVE писали, что Россия нанесла удар по зданию телеканала "Мы — Украина", когда журналисты находились в эфире. В результате атаки здание было разрушено, а пять человек пострадали. Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на удар по украинским СМИ.