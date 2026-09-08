Владимир Зеленский: Европа будет участвовать во всех форматах переговоров

Зеленский: Европа будет участвовать во всех форматах переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны будут участвовать во всех будущих форматах переговоров по прекращению войны. По его словам, Европа уже присутствовала на последних встречах в Киеве вместе с американской делегацией и поддерживает собственные контакты с российской стороной.
Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.
Зеленский объяснил важность участия Европы в переговорах
По словам президента, привлечение европейских партнеров к переговорному процессу имеет принципиальное значение для Украины. Он подчеркнул, что европейские дипломаты и представители других уровней имеют собственные контакты с российской стороной.
В то же время Зеленский отметил, что Европа заинтересована в участии в переговорах не только из-за ситуации в Украине, но и из соображений собственной безопасности.
"Европа очень важна за столом переговоров, и мы понимаем, что Европа для нас очень важна", — сказал президент.
Он добавил, что европейская поддержка Украины — это не только финансовая помощь и поставки оружия, но и вопрос безопасности всего континента.
"Это не только кошелек, это не только оружие, это действительно безопасность", — подчеркнул Зеленский.
Европа будет участвовать в будущих форматах
Президент отметил, что Украина рассматривает будущее не только в контексте завершения войны, но и послевоенного восстановления и вступления в Европейский Союз.
По его словам, от европейских партнеров в значительной степени будет зависеть дальнейший процесс членства Украины в ЕС. Кроме того, после завершения войны государству понадобятся гарантии безопасности и поддержка в восстановлении.
"Нам понадобится и гарантия безопасности от Европы, и гарантия безопасности от Соединенных Штатов, и поддержка в реконструкции нашего государства со стороны наших европейских и других партнеров", — заявил глава государства.
Зеленский также напомнил, что представители Европы уже принимали участие в последних переговорах в Киеве вместе с американской делегацией.
"Поэтому Европа уже является частью переговоров, поэтому Европа присутствовала во время наших переговоров, последних переговоров в Киеве вместе с американской делегацией. Поэтому Европа будет и во всех будущих форматах переговоров", — подытожил президент.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке России к новой волне мобилизации. По его словам, РФ уже подготовила соответствующую инфраструктуру и может дополнительно привлечь не менее 300 тысяч военных.
Также Новини.LIVE писали, что Россия нанесла удар по зданию телеканала "Мы — Украина", когда журналисты находились в эфире. В результате атаки здание было разрушено, а пять человек пострадали. Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на удар по украинским СМИ.