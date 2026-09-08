Пєсков розповів, за яких умов Росія готова відновити переговори

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Кремлі вважають, що Росія нібито залишається відкритою до мирного врегулювання війни проти України. Там також висловили сподівання на відновлення тристоронніх переговорів за участю України, Росії та Сполучених Штатів Америки після візитів американських переговорників до Москви й Києва.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

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Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремль заговорив про перемовини

За словами Пєскова, Росія нібито готова до мирного врегулювання, однак подальший розвиток переговорного процесу залежить від позиції України. Він також заявив, що Москва не виключає відновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США, хоча говорити про конкретні терміни чи місце їх проведення поки що зарано.

Речник Кремля додав, що російська сторона розраховує на "певні зрушення" після візитів американських переговорників до Москви та Києва. Водночас він не став розкривати зміст пропозицій, які американська сторона представила під час переговорів.

Напередодні спеціальні представники США відвідали Москву та Київ, де провели зустрічі з керівництвом обох країн у межах спроб відновити переговорний процес щодо припинення війни. Водночас жодних домовленостей про прорив у переговорах чи досягнення конкретних результатів сторони поки не оголошували.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський назвав участь Європи принциповою для майбутніх мирних переговорів. Європейські представники вже долучалися до зустрічей у Києві разом із делегацією США. Президент запевнив, що вони будуть присутні й у наступних переговорних форматах.

Також Новини.LIVE писав, як Зеленський оцінив можливий зміст економічних переговорів між США та Росією. Президент припустив, що сторони переважно обговорювали домовленості в енергетичній сфері. Він наголосив, що Україна виступає проти будь-яких можливостей для Москви отримувати додаткові ресурси на війну.