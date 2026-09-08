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Главная Новости дня У Путина заявили о готовности к миру с Украиной

У Путина заявили о готовности к миру с Украиной

Ua ru
8 сентября 2026 14:58
Песков рассказал, при каких условиях Россия готова возобновить переговоры
Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В Кремле считают, что Россия якобы по-прежнему готова к мирному урегулированию войны против Украины. Там также выразили надежду на возобновление трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов Америки после визитов американских переговорщиков в Москву и Киев.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Кремль заговорил о переговорах

По словам Пескова, Россия якобы готова к мирному урегулированию, однако дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от позиции Украины. Он также заявил, что Москва не исключает возобновления трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США, хотя говорить о конкретных сроках или месте их проведения пока рано.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что российская сторона рассчитывает на "определенные сдвиги" после визитов американских переговорщиков в Москву и Киев. В то же время он не стал раскрывать содержание предложений, которые американская сторона представила в ходе переговоров.

Накануне специальные представители США посетили Москву и Киев, где провели встречи с руководством обеих стран в рамках попыток возобновить переговорный процесс по прекращению войны. В то же время никаких договоренностей о прорыве в переговорах или достижении конкретных результатов стороны пока не объявляли.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский назвал участие Европы принципиальным для будущих мирных переговоров. Европейские представители уже принимали участие во встречах в Киеве вместе с делегацией США. Президент заверил, что они будут присутствовать и в следующих переговорных форматах.

Также Новини.LIVE писал о том, как Зеленский оценил возможное содержание экономических переговоров между США и Россией. Президент предположил, что стороны в основном обсуждали договоренности в энергетической сфере. Он подчеркнул, что Украина выступает против любых возможностей для Москвы получать дополнительные ресурсы на войну.

владимир путин переговоры Дмитрий Песков Кремль война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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