Песков рассказал, при каких условиях Россия готова возобновить переговоры

У Путина заявили о готовности к миру с Украиной
В Кремле считают, что Россия якобы по-прежнему готова к мирному урегулированию войны против Украины. Там также выразили надежду на возобновление трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов Америки после визитов американских переговорщиков в Москву и Киев.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Кремль заговорил о переговорах
По словам Пескова, Россия якобы готова к мирному урегулированию, однако дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от позиции Украины. Он также заявил, что Москва не исключает возобновления трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США, хотя говорить о конкретных сроках или месте их проведения пока рано.
Пресс-секретарь Кремля добавил, что российская сторона рассчитывает на "определенные сдвиги" после визитов американских переговорщиков в Москву и Киев. В то же время он не стал раскрывать содержание предложений, которые американская сторона представила в ходе переговоров.
Накануне специальные представители США посетили Москву и Киев, где провели встречи с руководством обеих стран в рамках попыток возобновить переговорный процесс по прекращению войны. В то же время никаких договоренностей о прорыве в переговорах или достижении конкретных результатов стороны пока не объявляли.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский назвал участие Европы принципиальным для будущих мирных переговоров. Европейские представители уже принимали участие во встречах в Киеве вместе с делегацией США. Президент заверил, что они будут присутствовать и в следующих переговорных форматах.
Также Новини.LIVE писал о том, как Зеленский оценил возможное содержание экономических переговоров между США и Россией. Президент предположил, что стороны в основном обсуждали договоренности в энергетической сфере. Он подчеркнул, что Украина выступает против любых возможностей для Москвы получать дополнительные ресурсы на войну.