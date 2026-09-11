Алексей Кущ заявил об ослаблении переговорной позиции Украины

Экономист Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Украина ежемесячно теряет свой экономический потенциал и ослабляет переговорные позиции на фоне ежегодной эмиграции около 500 тысяч граждан и риска падения ВВП. Наиболее выгодные условия для завершения войны у Украины были ещё весной 2022 года.

Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ в эксклюзивном проекте Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Украина теряет сильные позиции для переговоров

Государственная политика Украины страдает от отсутствия стратегического планирования, поскольку руководство страны не закладывает в текущие решения перспективы развития.

По его убеждению, горизонт принятия решений сегодня ограничен лишь текущим политическим циклом, тогда как государство находится в эпицентре мощного демографического кризиса и методично теряет материальные ресурсы.

Эксперт отметил, что лучшие возможности для мирного завершения конфликта на максимально выгодных условиях уже остались позади.

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"Поэтому, конечно, самая сильная позиция у нас была весной 2022 года. Вот это была самая сильная позиция. И, конечно, тогда мы могли добиться наилучших для себя условий завершения войны", — подчеркнул Кущ.

Дальнейшее затягивание времени, по мнению экономиста, работает против интересов государства именно из-за истощения внутренних резервов. Он заявил, что ежегодно страну покидают примерно 500 тысяч человек.

"С каждым месяцем мы оказываемся в всё более слабой позиции — принцип такой. Завтра будет хуже, чем сегодня. Почему так происходит? Ответ очень прост. Мы теряем свой ресурс. Мы теряем свой ресурс, и фактически из-за потери ресурса мы слабеем", — пояснил он.

Одновременно фиксируются тревожные сигналы в макроэкономике, где уже в текущем периоде существует угроза сокращения объемов реального валового внутреннего продукта.

"Можно просто посмотреть на все экономические показатели, чтобы понять, что происходит в экономике. В этом году у нас может быть небольшое падение валового продукта, и эта ситуация может постепенно ухудшаться. Каждый год минус 500 тысяч человек уезжают за границу. Это уже стабильная цифра. Поэтому я думаю, что мы находимся в эпицентре огромного демографического кризиса", — пояснил Кущ.

Аналитик объяснил причину стратегических просчетов нежеланием мыслить наперед.

"Проблема в том, что наши политические элиты не думают о будущем в стратегической перспективе. Они думают только о настоящем и о сегодняшнем дне. Они не думают о перспективах на весь политический цикл. То есть глубина их тактического мышления ограничивается политическим циклом. Они не думают о том, что будет здесь через 10, 15, 20 лет. А это тоже нужно закладывать сейчас в те модели принятия решений и те алгоритмы принятия решений, которые формируются", — отметил Алексей Кущ.

Между тем, как сообщали Новини.LIVE, переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки после нескольких месяцев затишья.

Первые ощутимые итоги дипломатических усилий по урегулированию войны могут появиться уже в конце сентября. В настоящее время Киев и Вашингтон активно согласовывают детали предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая должна состояться в Нью-Йорке, при этом в МИД Украины не исключают предварительного телефонного контакта между лидерами.

Американский специальный посланник Стивен Виткофф по итогам визитов в Москву и Киев вместе с Джаредом Кушнером заявил о существенном продвижении вперед и подготовке трехстороннего диалога между Украиной, США и РФ. В Кремле также публично поддержали идею возобновления такого формата, заявляя о своей якобы открытости к переговорам.

В то же время ключевым вопросом становится международное посредничество. Владимир Зеленский подчеркнул, что представители Европы обязательно будут участвовать во всех переговорных форматах, поскольку европейские партнеры уже были вовлечены в последние консультации в Киеве и имеют прямые каналы связи с Москвой. На этом фоне вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни выступил с призывом расширить круг европейских участников процесса, официально включив в переговоры Рим и Варшаву.