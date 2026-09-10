Таяні закликав Зеленського залучити Італію та Польщу до переговорів з РФ

Антоніо Таяні. Фото: EUI

Віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Україну залучити Рим та Варшаву до мирних переговорів із Росією. За його словами, варто розшири групу європейських країн, які беруть участь в розмовах.

Про це повідомляє ANSA, передає Новини.LIVE.

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Розширення групи європейських країн для переговорів з Росією

Таяні наголосив, що необхідно досягти справедливого миру. За його словами, Італія продовжить допомагати Україні захищатися, але не відправлятиме власні війська.

"Європа може багато зробити, але я вважаю, що Зеленський також повинен дивитися не на окремі європейські держави, а на всі держави Європейського Союзу. Ініціативи невеликих груп не потрібні. Я кажу Зеленському, я даю йому пораду як друг України: добре залучати не лише Францію та Німеччину, а й Італію та Польщу", — заявив глава МЗС Італії.

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Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський заявив, що представники європейських країн долучатимуться до всіх подальших переговорних форматів щодо завершення війни.

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А тимчасовий повірений у справах Польщі Пйотр Лукасевич заявив, що Варшава прагне вибудувати з Україною довгострокове стратегічне партнерство та готова докладати максимальних зусиль для підтримки її перемоги й досягнення справедливого миру.