Таяни призвал Зеленского привлечь Италию и Польшу к переговорам с РФ

Антонио Таяни. Фото: EUI

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Украину привлечь Рим и Варшаву к мирным переговорам с Россией. По его словам, следует расширить группу европейских стран, участвующих в переговорах.

Об этом сообщает ANSA, передает Новини.LIVE.

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Расширение группы европейских стран для переговоров с Россией

Таяни подчеркнул, что необходимо достичь справедливого мира. По его словам, Италия продолжит помогать Украине защищаться, но не будет отправлять собственные войска.

"Европа может многое сделать, но я считаю, что Зеленский также должен ориентироваться не на отдельные европейские государства, а на все государства Европейского Союза. Инициативы небольших групп не нужны. Я говорю Зеленскому, я даю ему совет как друг Украины: хорошо бы привлекать не только Францию и Германию, но и Италию, и Польшу", — заявил глава МИД Италии.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что представители европейских стран будут участвовать во всех дальнейших переговорных форматах по завершению войны.

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А временный поверенный в делах Польши Пётр Лукасевич заявил, что Варшава стремится выстроить с Украиной долгосрочное стратегическое партнерство и готова прилагать максимальные усилия для поддержки её победы и достижения справедливого мира.