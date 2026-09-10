Стратегический союз Польши и Украины: Петр Лукасевич о сотрудничестве

Пётр Лукасевич. Фото: социальные сети

Варшава нацелена на долгосрочный стратегический альянс с Киевом и приложит максимум усилий для победы Украины и установления справедливого мира. Такое заявление сделал временный поверенный в делах Польши Петр Лукасевич, который подчеркнул, что странам лучше сосредоточиться на совместной работе ради будущего, а не только прошлого.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая присутствовала на брифинге.

Реклама

Пётр Лукасевич о польско-украинском альянсе и общем будущем

По словам польского дипломата, поддержка соседнего народа претерпела значительную эволюцию с начала полномасштабной войны. Лукасевич напомнил, что в 2022 году польские граждане без колебаний открыли свои сердца для украинцев, ищущих спасения от российского вторжения.

Сегодня же, как отметил глава дипломатической миссии, к стремлению к прочному польско-украинскому союзу «присоединился также и прагматический разум».

Представитель Варшавы заверил в непоколебимой вере польской стороны в успех Украины в противостоянии агрессору. Дипломат подчеркнул, что Польша примет все необходимые меры и сделает всё от неё зависящее, чтобы помочь украинскому государству выстоять, победить и восстановить справедливый и устойчивый мир.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали ранее, что Владимир Зеленский подчеркнул, что страны Европы обязательно будут вовлечены во все последующие форматы переговоров по прекращению войны. Он отметил, что европейские партнеры уже принимали участие в последних совместных консультациях с делегацией США в Киеве и поддерживают собственные дипломатические каналы связи с Москвой.

Также временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич подчеркнул значение украинского сопротивления для всего региона, отметив, что защитники и защитницы Украины фактически держат оборону и для соседних европейских государств, в частности Польши, за что польское общество искренне благодарно.

Дипломат также сделал акцент на прогрессе в восстановлении истории. Он подтвердил открытие архивов СБУ и Службы внешней разведки и заявил, что это положит начало новому этапу в совместных исследованиях, фундамент для которого заложили предыдущие договоренности Владимира Зеленского, Андрея Сибиги и Радослава Сикорского.