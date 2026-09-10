Стратегический союз Польши и Украины: Петр Лукасевич о сотрудничестве

Лукасевич: Польша сделает всё для справедливого мира в Украине
Варшава нацелена на долгосрочный стратегический альянс с Киевом и приложит максимум усилий для победы Украины и установления справедливого мира. Такое заявление сделал временный поверенный в делах Польши Петр Лукасевич, который подчеркнул, что странам лучше сосредоточиться на совместной работе ради будущего, а не только прошлого.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая присутствовала на брифинге.
Пётр Лукасевич о польско-украинском альянсе и общем будущем
По словам польского дипломата, поддержка соседнего народа претерпела значительную эволюцию с начала полномасштабной войны. Лукасевич напомнил, что в 2022 году польские граждане без колебаний открыли свои сердца для украинцев, ищущих спасения от российского вторжения.
Сегодня же, как отметил глава дипломатической миссии, к стремлению к прочному польско-украинскому союзу «присоединился также и прагматический разум».
Представитель Варшавы заверил в непоколебимой вере польской стороны в успех Украины в противостоянии агрессору. Дипломат подчеркнул, что Польша примет все необходимые меры и сделает всё от неё зависящее, чтобы помочь украинскому государству выстоять, победить и восстановить справедливый и устойчивый мир.
Новини.LIVE сообщали ранее, что Владимир Зеленский подчеркнул, что страны Европы обязательно будут вовлечены во все последующие форматы переговоров по прекращению войны. Он отметил, что европейские партнеры уже принимали участие в последних совместных консультациях с делегацией США в Киеве и поддерживают собственные дипломатические каналы связи с Москвой.
Также временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич подчеркнул значение украинского сопротивления для всего региона, отметив, что защитники и защитницы Украины фактически держат оборону и для соседних европейских государств, в частности Польши, за что польское общество искренне благодарно.
Дипломат также сделал акцент на прогрессе в восстановлении истории. Он подтвердил открытие архивов СБУ и Службы внешней разведки и заявил, что это положит начало новому этапу в совместных исследованиях, фундамент для которого заложили предыдущие договоренности Владимира Зеленского, Андрея Сибиги и Радослава Сикорского.