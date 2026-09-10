Стратегічний союз Польщі та України: Пйотр Лукасевич про співпрацю

Лукасевич: Польща зробить усе для справедливого миру в Україні
Варшава націлена на довгостроковий стратегічний альянс із Києвом і докладе максимум зусиль задля перемоги України та встановлення справедливого миру. Таку заяву зробив тимчасовий повірений у справах Польщі Пйотр Лукасевич, який наголосив, що країнам краще зосередитися на спільній роботі заради майбутнього, а не лише минулого.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка перебувала на брифінгу.
Пйотр Лукасевич про польсько-український альянс та спільне майбутнє
За словами польського дипломата, підтримка сусіднього народу пройшла важливу еволюцію від початку повномасштабної війни. Лукасевич нагадав, що у 2022 році польські громадяни без вагань відкрили власні серця для українців, які шукали порятунку від російського вторгнення.
Сьогодні ж, як зауважив очільник дипломатичної місії, до прагнення міцного польсько-українського союзу "долучився також і прагматичний розум".
Представник Варшави запевнив у непохитній вірі польської сторони в успіх України у протистоянні агресору. Дипломат наголосив, що Польща вживатиме всіх необхідних заходів і зробить усе від неї залежне, аби допомогти українській державі вистояти, перемогти та відновити справедливий і сталий мир.
Новини.LIVE повідомляли раніше, що Володимир Зеленський наголосив, що країни Європи будуть обов'язково залучені до всіх наступних форматів переговорів щодо завершення війни. Він зазначив, що європейські партнери вже брали участь в останніх спільних консультаціях із делегацією США в Києві та підтримують власні дипломатичні канали комунікації з Москвою.
Також тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич підкреслив значення українського опору для всього регіону, зазначивши, що захисники та захисниці України фактично тримають оборону й для сусідніх європейських держав, зокрема Польщі, за що польське суспільство щиро вдячне.
Дипломат також акцентував на прогресі у відновленні історії. Він підтвердив відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки та заявив, що це створить новий етап у спільних дослідженнях, фундамент для якого заклали попередні домовленості Володимира Зеленського, Андрія Сибіги та Радослава Сікорського.