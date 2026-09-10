Стратегічний союз Польщі та України: Пйотр Лукасевич про співпрацю

Пйотр Лукасевич. Фото: соцмережі

Варшава націлена на довгостроковий стратегічний альянс із Києвом і докладе максимум зусиль задля перемоги України та встановлення справедливого миру. Таку заяву зробив тимчасовий повірений у справах Польщі Пйотр Лукасевич, який наголосив, що країнам краще зосередитися на спільній роботі заради майбутнього, а не лише минулого.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка перебувала на брифінгу.

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Пйотр Лукасевич про польсько-український альянс та спільне майбутнє

За словами польського дипломата, підтримка сусіднього народу пройшла важливу еволюцію від початку повномасштабної війни. Лукасевич нагадав, що у 2022 році польські громадяни без вагань відкрили власні серця для українців, які шукали порятунку від російського вторгнення.

Сьогодні ж, як зауважив очільник дипломатичної місії, до прагнення міцного польсько-українського союзу "долучився також і прагматичний розум".

Представник Варшави запевнив у непохитній вірі польської сторони в успіх України у протистоянні агресору. Дипломат наголосив, що Польща вживатиме всіх необхідних заходів і зробить усе від неї залежне, аби допомогти українській державі вистояти, перемогти та відновити справедливий і сталий мир.

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Новини.LIVE повідомляли раніше, що Володимир Зеленський наголосив, що країни Європи будуть обов'язково залучені до всіх наступних форматів переговорів щодо завершення війни. Він зазначив, що європейські партнери вже брали участь в останніх спільних консультаціях із делегацією США в Києві та підтримують власні дипломатичні канали комунікації з Москвою.

Також тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич підкреслив значення українського опору для всього регіону, зазначивши, що захисники та захисниці України фактично тримають оборону й для сусідніх європейських держав, зокрема Польщі, за що польське суспільство щиро вдячне.

Дипломат також акцентував на прогресі у відновленні історії. Він підтвердив відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки та заявив, що це створить новий етап у спільних дослідженнях, фундамент для якого заклали попередні домовленості Володимира Зеленського, Андрія Сибіги та Радослава Сікорського.