Україна відкриває архіви СБУ та розвідки для Польщі — Лукасевич

Пйотр Лукасевич. Фото: Facebook/Dziennik Kijowski

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що відкриття архівів Служби безпеки України та зовнішньої розвідки стане новим кроком у дослідженні спільної історії двох країн. За його словами, важливий перелом у розв'язанні складних історичних питань відбувся два роки тому після Володимира Зеленського, Андрія Сибіги та Радослава Сікорського.

Про це він заявив під час свого виступу в Києві, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Україна та Польща змінили підхід до історичних питань

"Рівно два роки тому зустрілися троє мудрих людей. Президент Володимир Зеленський, міністр Андрій Сибіга та міністр Радослав Сікорський", — сказав Лукасевич.

Він зазначив, що під час тієї зустрічі сторони домовилися про підхід до обговорення історичних питань, примирення, ексгумацій та проведення досліджень. Після цього Україна та Польща провели пошукові роботи, ексгумації та поховання на території обох держав.

"Сьогодні ми святкуватимемо, так би мовити, відкриття архівів Служби безпеки України, архівів іноземної розвідки, що буде ще одним кроком у розмові про історію", — наголосив дипломат.

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Лукасевич додав, що за останні два роки сторони перейшли від суперечок щодо трактування історії до вирішення практичних та адміністративних питань.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 вересня тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив про вдячність українським захисникам за оборону України та частини Європи. Зокрема, він наголосив, що українські військові захищають і Польщу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Польща закликає Європейський Союз змінити візову політику щодо громадян Росії. Очільник польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що майже половина з понад 2000 російських дипломатів у Європі працює на спецслужби.