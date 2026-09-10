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Главная Новости дня Лукасевич: Украина открывает архивы СБУ и разведки для Польши

Лукасевич: Украина открывает архивы СБУ и разведки для Польши

Ua ru
10 сентября 2026 08:54
Репортаж
Украина открывает архивы СБУ и разведки для Польши — Лукасевич
Петр Лукасевич. Фото: Facebook/Dziennik Kijowski

Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что открытие архивов Службы безопасности Украины и внешней разведки станет новым шагом в изучении общей истории двух стран. По его словам, важный перелом в решении сложных исторических вопросов произошел два года назад после прихода к власти Владимира Зеленского, Андрея Сибиги и Радослава Сикорского.

Об этом он заявил во время своего выступления в Киеве, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Украина и Польша изменили подход к историческим вопросам

"Ровно два года назад встретились трое мудрых людей. Президент Владимир Зеленский, министр Андрей Сибига и министр Радослав Сикорский", — сказал Лукасевич.

Он отметил, что во время той встречи стороны договорились о подходе к обсуждению исторических вопросов, примирению, эксгумациям и проведению исследований. После этого Украина и Польша провели поисковые работы, эксгумации и захоронения на территории обоих государств.

"Сегодня мы будем праздновать, так сказать, открытие архивов Службы безопасности Украины, архивов иностранной разведки, что станет еще одним шагом в диалоге об истории", — подчеркнул дипломат.

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Лукасевич добавил, что за последние два года стороны перешли от споров об интерпретации истории к решению практических и административных вопросов.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 сентября временный поверенный в делах Польши в Украине Пётр Лукасевич выразил благодарность украинским защитникам за оборону Украины и части Европы. В частности, он подчеркнул, что украинские военные защищают и Польшу.

Как сообщали Новини.LIVE, Польша призывает Европейский Союз изменить визовую политику в отношении граждан России. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что почти половина из более чем 2000 российских дипломатов в Европе работает на спецслужбы.

Польша история политики исследование эксгумация
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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