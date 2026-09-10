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Поверенный по делам Польши поблагодарил Украину за защиту

Ua ru
10 сентября 2026 06:15
Эксклюзив
Поляки благодарны Украине за защиту Европы
Поверенный по делам Польши в Украине Петр Лукасевич. Фото: Polsat News

Украинские защитники и защитницы защищают не только свою страну, но и некоторые европейские страны. В частности, речь идет о защите Польши. Поляки это ценят и благодарят Украину.

Такое заявление сделал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

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За что Польша благодарна Украине

О благодарности депутат высказался после ночного российского обстрела Киева 9 сентября.

"Благодарны защитникам и защитницам Украины, ветеранам, за ваши жертвы за то, что вы защищаете свою Родину и защищаете часть Европы, в том числе и Польшу. Очень благодарны", — сказал Петр Лукасевич.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на комментарий заместительницы главы Офиса Президента Ирины Верещук сообщал, что граждане Украины, находящиеся в Польше, боятся буллинга в школах и опасаются общаться на родном языке в общественных местах. Несмотря на это, отношения между Украиной и Польшей дружественные. Исторические споры остались в прошлом.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление Оперативного командования Военно-воздушных сил Польши сообщало, что в ночь на 8 сентября ВС Польши подняли свою авиацию в воздух. Кроме того, задействовали средства радиолокационной разведки и наземную ПВО. Причиной стала угроза со стороны российских бомбардировщиков, наносивших удары по Украине.

Польша Европа война в Украине благодарность защита
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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