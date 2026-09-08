Оперативное командование Польши отреагировало на российские удары

Истребитель в воздухе. Фото: Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В связи с угрозой со стороны российских бомбардировщиков, атаковавших Украину 8 сентября, Вооруженные силы Польши подняли авиацию в воздушное пространство страны. Помимо боевых самолетов, в Польше военные задействовали средства радиолокационной разведки и наземную ПВО в целях превентивной защиты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Оперативного командования Военно-воздушных сил Польши.

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Польша активировала авиацию из-за массированного удара по Украине 8 сентября

Чтобы обезопасить собственное воздушное пространство, польские военные начали авиационные операции и подняли в небо боевые самолеты. Параллельно с этим в состояние полной готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны, а также средства радиолокационной разведки.

Решение о привлечении необходимых сил и средств приняло Оперативное командование Вооружённых сил RSZ. Непосредственное выполнение соответствующих процедур и координация осуществляются через Центр воздушных операций.

Заявление ОК Военно-воздушных сил Польши. Фото: скриншот

Военные подчеркивают, что такие действия носят исключительно превентивный характер. Их главная цель заключается в обеспечении безопасности тех польских регионов, которые непосредственно прилегают к территориям, находящимся под угрозой.

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В настоящее время Оперативное командование Вооруженных сил RSZ продолжает непрерывно отслеживать текущую ситуацию. Все задействованные подразделения, подчиненные силы и технические средства остаются в полной готовности, чтобы в случае возникновения опасности обеспечить немедленное реагирование.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве есть жертвы и раненые в результате массированной атаки со стороны России в ночь на 8 сентября. Известно, что масштабные пожары и разрушения произошли как минимум в пяти районах столицы.

Между тем Польша на три месяца вводит запрет на полеты в приграничной полосе вдоль границ с Украиной и Беларусью. По требованию военных с 10 сентября по 9 декабря там круглосуточно будет действовать особый режим на высотах до трех километров.

Одновременно Варшава требует от Евросоюза немедленно пересмотреть визовые правила для граждан РФ. Министр иностранных дел Радослав Сикорский на встрече в Ваймаре заявил, что около половины из 2 000 российских дипломатов в странах Европы на самом деле являются штатными шпионами. Главной причиной таких призывов стали последние кремлевские диверсии и инциденты с беспилотниками в Германии.